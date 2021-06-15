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臺灣證交所以遠距線上方式突破疫情重圍 再次攜手元富證券推動臺股迎向國際

By 台灣英文新聞
2021/06/15 17:23
臺灣證交所以遠距線上方式突破疫情重圍 再次攜手元富證券推動臺股迎向國際

儘管近期臺灣疫情發展不確定性升高，臺灣證券交易所與元富證券迅速調整因應，再次於6月16日至17日攜手合作，共同主辦「Navigating the New Taiwan Landscape台股領航論壇」線上投資說明會。特別安排疫情期間備受矚目的電子半導體、家用健身及航運等20家上市櫃公司，與來自國內及日本、香港、新加坡及馬來西亞之國外機構投資人進行線上會談。

2020年全球經濟活動受疫情衝擊甚巨，卻也彰顯臺灣上市公司在全球供應鏈舉足輕重的地位，臺灣企業的實力與韌性更使我國成為2020年少數經濟正成長國家。2021年第一季經濟成長率更達到8.16%，為近十年半單季最高；而上市公司今年以來的稅前淨利亦表現亮眼，預期2021年將能持續帶領臺灣經濟穩定增長。

證交所於年初即與元富證券共同舉辦首場線上及實體並行之引資活動，獲得海內外機構投資人熱烈迴響；本次活動原亦規劃延續並行主軸，但疫情多變，考量防疫安全，於五月底決定採穩健型態，調整為純線上形式。顯示儘管疫情對商務活動籌辦增添隱憂，但證交所已做好萬全準備，俾上市公司與海外機構投資人溝通無礙。

證交所也將於6月16日下午舉辦專題演講，以今年第三季將推出之創新板為引資活動推廣主軸，介紹臺灣創新板特色、相關制度及合格投資人範圍等，提供外資投資臺股新選擇；並由元富投顧資深研究員接續以「疫後復甦的運動產業」為主題，進行分享。本公司專題演講影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TWSE&MLink」https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=163 ，供投資大眾參考。

儘管全球疫情前景未明，但證交所將持續以創新策略調整引資型態，促進上市公司與國際機構投資人間之交流，落實國際連結，活絡臺灣資本市場。

更新時間 : 2021-06-15 18:33 GMT+08:00

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