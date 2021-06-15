防疫「底家自煮」 淡水文蛤正當時

疫情持續延燒，全國疫情三级警戒， 雙北餐廳一律禁止內用，大多數的公司也已實施居家辦公， 雖然現在人人有「罩」，但外出外帶也還是得擔心受怕， 大家除了宅在家救台灣外，也要吃好、睡好、養好免疫力。 不出門點外送老是踩雷嗎?不如在家自己準備料理，在「Work From Home」之餘，也可以輕輕鬆鬆變出營養均衡又好吃的一餐。

口的文蛤在四十多年前曾盛產一時，今日產量雖不復往日豐富， 但在淡水區漁會自95年起每年辦理文蛤苗放流活動下積極復育， 讓淡水河至今仍能保有一處文蛤復育區， 每到夏季就有漁民到此從事文蛤採捕，而此時的文蛤肥美多汁， 嚐鮮正當時。大家宅在家防疫，鮮美文蛤菜餚這裡教您輕鬆做， 在家一樣可以快速上菜，讓家人吃得健康、吃得美味!像是滑嫩清爽 、鮮甜可口的絲瓜炒文蛤及飄香四溢的清蒸酒香文蛤， 做法相當簡單，只需放入米酒及薑片蒸煮就可以輕鬆上菜； 若是想做大鍋菜，可嘗試蒜頭香菇文蛤雞湯， 做法為將雞腿肉汆燙後放入薑片、清水、雞腿肉熬煮30分鐘後，先 把薑片撈起再加入蒜頭、香菇、少量米酒及肥美的文蛤， 即可顧好全家大小的胃！

漁業處處長張麗珍說明，大部分魚貝類的營養素文蛤都具備， 如蛋白質、鈣、磷、鐵、鎂、鉀、銅、維生素B12、維生素E及牛 磺酸等，為高蛋白低脂優質食品，每100克的熱量更只有55卡， 也是欲選購平價、好料理水產品時不錯的選擇。 文蛤營養豐富又美味，不管是煮湯還是做成各種料理都適宜， 炎炎夏日大家不妨於居家防疫期間花點時間來上幾道文蛤料理， 顧好自己與家人的健康。

新鮮文蛤 (淡水區漁會提供)