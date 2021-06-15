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防疫「底家自煮」 淡水文蛤正當時

By 台灣英文新聞
2021/06/15 17:16
新鮮文蛤 (淡水區漁會提供)

新鮮文蛤 (淡水區漁會提供)

疫情持續延燒，全國疫情三级警戒，雙北餐廳一律禁止內用，大多數的公司也已實施居家辦公，雖然現在人人有「罩」，但外出外帶也還是得擔心受怕，大家除了宅在家救台灣外，也要吃好、睡好、養好免疫力。不出門點外送老是踩雷嗎?不如在家自己準備料理，在「Work From Home」之餘，也可以輕輕鬆鬆變出營養均衡又好吃的一餐。

口的文蛤在四十多年前曾盛產一時，今日產量雖不復往日豐富，但在淡水區漁會自95年起每年辦理文蛤苗放流活動下積極復育，讓淡水河至今仍能保有一處文蛤復育區，每到夏季就有漁民到此從事文蛤採捕，而此時的文蛤肥美多汁，嚐鮮正當時。大家宅在家防疫，鮮美文蛤菜餚這裡教您輕鬆做，在家一樣可以快速上菜，讓家人吃得健康、吃得美味!像是滑嫩清爽、鮮甜可口的絲瓜炒文蛤及飄香四溢的清蒸酒香文蛤，做法相當簡單，只需放入米酒及薑片蒸煮就可以輕鬆上菜；若是想做大鍋菜，可嘗試蒜頭香菇文蛤雞湯，做法為將雞腿肉汆燙後放入薑片、清水、雞腿肉熬煮30分鐘後，先把薑片撈起再加入蒜頭、香菇、少量米酒及肥美的文蛤，即可顧好全家大小的胃！

漁業處處長張麗珍說明，大部分魚貝類的營養素文蛤都具備，如蛋白質、鈣、磷、鐵、鎂、鉀、銅、維生素B12、維生素E及牛磺酸等，為高蛋白低脂優質食品，每100克的熱量更只有55卡，也是欲選購平價、好料理水產品時不錯的選擇。文蛤營養豐富又美味，不管是煮湯還是做成各種料理都適宜，炎炎夏日大家不妨於居家防疫期間花點時間來上幾道文蛤料理，顧好自己與家人的健康。

防疫「底家自煮」 淡水文蛤正當時

新鮮文蛤 (淡水區漁會提供)

更新時間 : 2021-06-15 18:32 GMT+08:00

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