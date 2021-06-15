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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超1.65億元

買超彰銀9.95萬張最多，另賣超群創6.09萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/06/15 17:10
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超1.65億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/6/7~2021/6/11）外資在集中市場總買進金額為4,048.98億元，總賣出金額為4,047.33億元，買超為1.65億元，另統計自2021年年初至6月11日止，外資總買進金額為10兆1,827.20億元，總賣出金額為10兆5,442.73億元，累計賣超為3,615.53億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆2,201.21億元新台幣，占全體上市股票市值的44.12%，較6月4日的23兆524.77億元新台幣，增加1,676.44億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：彰銀：買進185,296千股，賣出85,822千股，買超99,474千股。

第二名：日月光投控：買進52,816千股，賣出25,426千股，買超27,390千股。

第三名：旺宏：買進51,693千股，賣出30,908千股，買超20,785千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進336,972千股，賣出397,911千股，賣超60,939千股。

第二名：友達：買進278,505千股，賣出336,820千股，賣超58,315千股。

第三名：華航：買進177,301千股，賣出228,154千股，賣超50,853千股。

更新時間 : 2021-06-15 18:32 GMT+08:00

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