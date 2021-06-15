家長快注意！申辦孩童萬元補貼 北富銀數存新戶享加碼回饋

因應新冠肺炎疫情衝擊，教育部提供的一萬元「孩童家庭防疫補貼」 今(15)日正式開放申請， 為了鼓勵民眾多運用線上管道進行申辦， 避免外出所帶來的接觸風險，台北富邦銀行特別再加碼， 只要新申辦北富銀數位存款帳戶並以此帳戶線上完成補貼申請且成功 入帳，即可享有200元現金加碼回饋！

北富銀表示，目前全台疫情嚴峻，社區間尚有許多潛在的感染源， 為保護自己與家人的健康，在三級警戒解除前仍應盡量避免外出， 只要能夠線上進行的服務或申請，都建議盡量運用網路完成， 省時安全又便利。北富銀也提醒民眾， 目前政府支持線上申辦的各項紓困貸款或補貼，都可以24小時申請 ，如果遇到網路壅塞的狀況，不妨暫時避開日間流量尖峰， 等晚間再上網申辦。

為響應金管會政策，鼓勵大眾多使用線上金融服務， 北富銀不僅率先針對北富銀網行銀、Lucky Pay、M+ Pay等支付工具推出跨行轉帳及收付款免手續費優惠， 現在更結合「孩童家庭防疫補貼」申辦提供加碼回饋，自6/15~ 7/15期間，只要透過行政院孩童家庭防疫補貼網申請「 孩童家庭防疫補貼」，且入帳金融機構填入6/1起新開立之北富銀 數位存款帳戶，補貼入帳後即可額外獲得北富銀防疫金200元， 每戶限回饋一次，預計開放4,000個回饋名額， 家長們可得把握機會！

北富銀數位存款帳戶用途相當多元，日常最常用到的存提款、 轉帳及購買外幣等金融需求，都可運用此數位帳戶輕鬆完成， 且申請流程十分簡易， 只要以自然人憑證或金融機構帳號進行身分驗證， 上傳身分證和第二證件(如健保卡或駕照)及填好基本資料後即可完 成申請，最快當日、最多三個工作天內即可完成開戶， 歡迎民眾多加利用。想了解更多活動及產品資訊， 可參考北富銀官網說明：

https://www.fubon.com/banking/ personal/deposit/digital_ saving/digital_saving.htm