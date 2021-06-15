疫情三級警戒容易悶出家庭衝突！老人虐待警醒日　新北家防呼籲防虐老

每年6月15日是「世界老人虐待警醒日」，國內隨著COVID-19疫情嚴峻，三級警戒已持續1個月，社區各照顧機構停擺，且受到疫情影響改變民眾生活習慣，許多老人悶在家，無法外出散步、閒話家常，也因家人間相處時間增多，累積許多相處議題。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，今年1月至5月份家暴通報案件15,127件，較去年同期14,291件多出836件案例，上升5.8％。

新北市家防中心在受理家暴通報案中有個真實的案例，一位阿花嬤因個性容易緊張，平常在家容易與家人發生口角，家人因工作、上課尚可減少互動而降低爭吵。但因全國三級警戒，兒子、媳婦接連居家辦公，孫子也在家線上學習，彼此間相處時間多了，又開始產生摩擦。

某天，阿花嬤為了要到附近市場買菜，兒子力勸她不要去，阿花嬤說又不是去公園散步聊天，是為了大家的三餐問題，兒子說那座市場已有發生確診案例，而且政府也發布市場人流管制，阿嬤仍堅持要出門，說要到外面透透氣，彼此開始大聲爭吵，兒子在阻止拉扯中，造成阿嬤不慎跌倒而號啕大哭，引來鄰居關切報案，隨後有警察到場處理並進行通報。

新北市家防中心主任許芝綺表示，防疫警戒悶久了，難免大家都有情緒，遇到爭執時務必要冷靜下來，像上述案例中，阿嬤為了買菜堅持要上菜市場，其實兒子可以利用上網買菜的方式，然後跟阿嬤好好溝通，在疫情期間一切以防疫為重，另外也可以多陪伴長輩，或鼓勵她追劇，千萬不要動手去拉扯，萬一長輩跌倒容易受傷骨折。

許芝綺也表示，在疫情期間，中心接獲家庭暴力通報，社工會向衛生局確認個案是否有在居家隔離或相關接觸史，如遇緊急狀況需帶離居家檢疫者，社工也會全副防護訪視，再將個案送至檢疫旅館安置；民眾如發現社區鄰里有疑似老人遭受暴力或虐待，可撥打110或113專線，社工將結合警察、公衛護士等防治網絡關懷，共同守護長輩。