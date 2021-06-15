【一波三折】郭台銘欲購BNT疫苗•台灣衛福部發給「有條件專案進口許可函」 陳時中: 國際現貨少•供貨時程沒把握

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內近期武漢肺炎升溫，疫苗需求量增加，鴻海集團創辦人郭台銘欲購買500萬劑BNT疫苗，已獲有條件專案進口許可函，各界關注最快何時進貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天 (6/15) 說，目前國際市場上疫苗現貨少，對供貨時程難以把握。

中央社報導, 協助進口疫苗事宜的台康生技表示，已收到衛福部相關公文。永齡基金會執行長劉宥彤則說，在釐清相關資訊，有進一步訊息再對外說明。

6/15記者會上有媒體詢問, 據傳鴻海因委託台康生技進口疫苗被拒, 因此改委託BNT可接受之裕利公司(YouTube 14:28:01) , 不過指揮官陳時中表示, 並未接到相關訊息。

郭台銘透過鴻海教育基金會、永齡基金會在6月初向衛生福利部食品藥物管理署遞交採購輝瑞BNT疫苗申請資料，但仍缺原廠授權文件，申請進度、能否順利進口疫苗都引發關注。

指揮中心今下午記者會中，至少有兩家媒體提問關於鴻海採購疫苗的問題，有記者提問, 除了先前強調的原廠授權書，鴻海教育基金會、永齡基金會還需要準備哪些文件。陳時中並未正面回應，但他表示，官方與民間須密切合作，已經給了有條件的許可，接下來還有其他相關官方文件需討論。

媒體追問，若這批BNT疫苗順利通過申請，可能最快何時進來，是否有機會在8月前進口台灣。陳時中表示，現在國際現貨非常少 (YouTube 14:34:18 )，能順利採購到就非常不簡單，「對供貨時程我們沒有把握」。

針對鴻海希望保留部分疫苗供員工使用，指揮官陳時中14日曾說，「我認為可討論。」

陳時中14日表示，自從發了有條件(專案進口)許可(函) 後，現在已經在討論相關法律文件階段，鴻海希望保留部分疫苗是可以討論的事情，但最重要的是應該先取得原廠供貨證明，確定有這樣的物品，雙方才能做更實質討論。