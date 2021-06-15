Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【一波三折】郭台銘欲購BNT疫苗•台灣衛福部發給「有條件專案進口許可函」 陳時中: 國際現貨少•供貨時程沒把握

6/15記者會上有媒體詢問, 據傳鴻海因委託台康生技進口疫苗被拒, 因此改委託BNT可接受之裕利公司 , 不過指揮官陳時中表示, 並未接到相關訊息。

By 宇姸, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/15 18:11
圖為輝瑞/BNT疫苗檔案照片 (美聯社) 

圖為輝瑞/BNT疫苗檔案照片 (美聯社) 

延伸閱讀: 郭台銘採購BNT疫苗•妻子曾馨瑩代表向衛福部遞件　台康生技證實接受委託申請

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內近期武漢肺炎升溫，疫苗需求量增加，鴻海集團創辦人郭台銘欲購買500萬劑BNT疫苗，已獲有條件專案進口許可函，各界關注最快何時進貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天 (6/15) 說，目前國際市場上疫苗現貨少，對供貨時程難以把握。

中央社報導, 協助進口疫苗事宜的台康生技表示，已收到衛福部相關公文。永齡基金會執行長劉宥彤則說，在釐清相關資訊，有進一步訊息再對外說明。

6/15記者會上有媒體詢問, 據傳鴻海因委託台康生技進口疫苗被拒, 因此改委託BNT可接受之裕利公司(YouTube 14:28:01) , 不過指揮官陳時中表示, 並未接到相關訊息

郭台銘透過鴻海教育基金會、永齡基金會在6月初向衛生福利部食品藥物管理署遞交採購輝瑞BNT疫苗申請資料，但仍缺原廠授權文件，申請進度、能否順利進口疫苗都引發關注。

指揮中心今下午記者會中，至少有兩家媒體提問關於鴻海採購疫苗的問題，有記者提問, 除了先前強調的原廠授權書，鴻海教育基金會、永齡基金會還需要準備哪些文件。陳時中並未正面回應，但他表示，官方與民間須密切合作，已經給了有條件的許可，接下來還有其他相關官方文件需討論。

媒體追問，若這批BNT疫苗順利通過申請，可能最快何時進來，是否有機會在8月前進口台灣。陳時中表示，現在國際現貨非常少 (YouTube 14:34:18 )，能順利採購到就非常不簡單，「對供貨時程我們沒有把握」。

針對鴻海希望保留部分疫苗供員工使用，指揮官陳時中14日曾說，「我認為可討論。」

陳時中14日表示，自從發了有條件(專案進口)許可(函) 後，現在已經在討論相關法律文件階段，鴻海希望保留部分疫苗是可以討論的事情，但最重要的是應該先取得原廠供貨證明，確定有這樣的物品，雙方才能做更實質討論。

【一波三折】郭台銘欲購BNT疫苗•台灣衛福部發給「有條件專案進口許可函」 陳時中: 國際現貨少•供貨時程沒把握
鴻海
BNT疫苗
陳時中
有條件專案進口
許可函
台康生技
裕利

相關新聞

台灣防疫管制何時降級？陳時中：需達更高疫苗涵蓋率才考慮
台灣防疫管制何時降級？陳時中：需達更高疫苗涵蓋率才考慮
2021/06/13 19:27
上海復星：台灣採購BNT皆需透過其代理 陳時中回應表示尊重
上海復星：台灣採購BNT皆需透過其代理 陳時中回應表示尊重
2021/06/13 17:00
打國產疫苗出國會被阻入境？陳時中：不會但檢疫方式恐不同
打國產疫苗出國會被阻入境？陳時中：不會但檢疫方式恐不同
2021/06/11 14:44
【新冠肺炎】新增287例確診含1境外 新增24人死亡含一4歲幼兒
【新冠肺炎】新增287例確診含1境外 新增24人死亡含一4歲幼兒
2021/06/11 14:31
台灣居家快篩有譜！指揮中心首鬆口：開放進口試劑
台灣居家快篩有譜！指揮中心首鬆口：開放進口試劑
2021/06/09 11:12

更新時間 : 2021-06-15 18:32 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」15日開放網路申請　18日起入帳
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」15日開放網路申請　18日起入帳
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
【最新】台灣雄獅集團欣傳媒總監林芳怡呼吸困難送醫不治•驗PCR確診　壹電視快篩陰性355員工•2人PCR陽性
【最新】台灣雄獅集團欣傳媒總監林芳怡呼吸困難送醫不治•驗PCR確診　壹電視快篩陰性355員工•2人PCR陽性
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
台灣端午連假首日匝道管制國道交流道塞爆　交通部緊急放寬
台灣端午連假首日匝道管制國道交流道塞爆　交通部緊急放寬