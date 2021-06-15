台灣第一愉悅系手搖飲｢蔦日子｣即起於信義區 ATT百貨全新登場

由經營有20年餐飲品牌經驗的團隊，所創立的全新愉悅系手搖飲品牌｢蔦日子｣，6/15起將於信義區ATT百貨全新登場展開試賣，｢蔦日子｣蔦巢試賣期間6/18~6/30祭出優惠雙享蛋，第一蛋為飲品買二送一優惠(最低價格那杯免費)，第二蛋為滿額抽週邊限定商品，只要消費滿100元或以上，就有機會獲得｢蔦日子｣的環保袋、T恤及隨手瓶，價值超過1000元，詳細活動辦法請關注｢蔦日子｣官方臉書粉絲專頁。

｢蔦日子｣提倡新生活公約，疫情自主隔離期間雖苦悶，『日子，不要蔦蔦的過！』，不管是上班族還是學生或家長，鼓勵大家換位思考，不受新聞影響心情，訂定自己每日的生活日程，按表操課，好好吃飯好好睡覺，累了，就停下來，做一下體操伸展一下筋骨或聽個音樂放空一下，打個籃球看本書追追劇，最重要的是喝杯｢蔦日子｣，補充好全新和充足的能量，讓自己心情愉悅的渡過每一天，就是最佳的防疫策略。

｢蔦日子｣首創｢蔦口令奶茶｣，蔦日子將風味、茶底、濃度到配料，創作經典配方組合，皆以數字編列為代碼，先選擇風味與茶底，例如：11為舊愛蔦紅、23為百花蜜蔦綠、35為古法黑糖緋紅、41為嫣紅可可蔦紅、50為京都抹茶蔦…等等，再搭配濃度與配料：1北島牛奶+1琉璃珍珠，或2的小農鮮奶+3綠妍水玉，或3的八度厚豆奶+5白雲朵朵…等等，未來消費者只需將自己喜歡的飲品數字搭配完成，記住自己的口令，在櫃台點餐時報上您的｢蔦口令｣，專屬您的特調飲料就完成了。

全新視覺新享受｢冰球檸檬飲｣是夏日最佳的消暑良方

選自台灣本地盛產的A級檸檬，｢蔦日子｣發展一系列的消暑解熱飲品｢菓語日爆｣檸檬飲系列，有老鹽爆打檸檬蔦紅/蔦綠、青檸梅朋友，蔦綠篤檸檬、青檸沙沙、蜜覓篤檸檬等，酸甜口感並搭配一顆特製的大檸檬冰球，在風味與視覺上都呈現最佳的享受。

推薦招牌經典飲品

1. 蔦口令奶茶

蔦口令：1111=舊愛蔦紅牛奶白玉=絕對舊愛+南迪山蔦紅+北島牛奶+琉璃珍珠

蔦口令奶茶為蔦日子獨創的奶茶搭配組合方法，從風味、茶底、濃度到配料均有搭配的選擇方案，致力於搭配出最佳口感的客製化奶茶。

其中『絕對舊愛』可選擇的茶底就有五種之多，有1南迪山蔦紅、2烏瓦滇紅、3為窨(ㄒㄩㄣ)花蔦綠、4為墨韻烏龍及5為緋紅烏龍，搭配由紐西蘭進口的優質奶粉，超級濃郁的口感非常適合喜歡厚奶的消費者；再加上手工熬煮的琉璃蜜珍珠，富有嚼勁的口感為美味的飲品增色不少。

2.蔦綠篤檸檬

炎熱的夏天就是要來點清爽的綠檸系列飲品，採用本地當季盛產的A級檸檬，與西柚水玉搭配起來，酸酸甜甜的口感更是絕配！

蔦綠篤檸檬為蔦日子獨創的微綠檸檬茶，不吝嗇地將「整顆現榨」檸檬放進杯中，裡頭能看到一片片現切的檸檬片，酸爽的口感為酷暑增添了不少涼意，很適合嗜酸的朋友。

3.烏雲片片蔦紅

由古法煉製的黑糖擁有濃郁香氣，富含滿滿的懷舊感；與現在流行的奶蓋融合，促成了另類的口感交流。

上層撒上些許黑糖做炙燒，再搭配蔦日子清爽、帶有自然果香的南迪山蔦紅茶底，撲鼻的焦香和口中喝到的清爽果香，為嗅覺和味覺帶來雙重饗宴。

4.蜜覓篤檸檬

選自富有花香氣味的百花蜜，搭配上翠綠特選A級檸檬，酸甜滋味交織清涼解膩；手工製作的綠妍水玉，是在日本也有腸胃清道夫之稱的寒天，富含高纖且低熱量Q彈又有嚼勁，此次更加入了台灣首創且吸眼球的獨特檸檬冰晶球，取名｢篤｣檸檬，言下之意就是用吸管把檸檬冰球｢篤｣破，不但在炎炎夏日消暑又降火且增添喝手搖飲的愉悅。

5.嫣紅可可鮮奶=嫣紅可可+小農鮮乳

蔦口令：4520

歐貝拉_L'Opera是法國殿堂級的巧克力品牌，通常用於生巧克力，磚紅色的外表為歐貝拉可可粉的獨特之處。

蔦日子將紅可可導入手搖飲的作法是業界首創，搭配在地小農優質初鹿鮮乳，香而不死甜的可可與100%純鮮乳的交織，勢必為可可拿鐵的市場帶來不同的氣象。