國泰飯店觀光事業「線上商城」全新上線

因應全台防疫警戒與外送宅配需求大增，國泰飯店觀光事業集結旗下全台HOTEL COZZI和逸飯店和MADISON TAIPEI慕軒飯店品牌，即日起首度推出『國泰飯店觀光事業線上商城』，網羅多項主廚推薦料理，不論是多國風味餐盒120元起、還是外帶分享餐1,480元起，讓老饕也能在家享受飯店佳餚。同時精選多款備受旅客歡迎的優質飯店選物及超萌卡通頻道限定商品，並規劃「百元好物」、「組合優惠商品」和不定期的優惠活動專區，2021/7/31前再享全館購物滿千免運回饋！

和逸與慕軒主廚餐盒 線上訂購快速取餐

為了居家辦公與外出上班民眾的用餐需求，和逸飯店與慕軒飯店聯手推出每日新鮮現做的外帶餐盒，每份120元-198元，從北到南共超過20多種中西式風味可選擇，無論是全品項單一優惠價120元的慕軒飯店饗樂健康餐盒、貼心附贈湯品與水果的和逸飯店．台北民生館/忠孝館的超值午餐盒、推出清爽無負擔夏日燻雞肉與爐烤鮭魚沙拉盒與澎湃款中式餐盒的和逸飯店．高雄中山館，以及COZZI Blu和逸飯店．桃園館濃縮了自助百匯餐廳「Cozzi Market逸．市集」美味精華的6款日、法與義式風味餐盒，讓餐餐都有不同口味和均衡營養。

除了一人獨享的餐盒，COZZI Blu和逸飯店．桃園館也在線上平台推出適合2-4人或家庭享用的豪華外帶套餐1480元起，像是「Cozzi Market逸．市集」自助餐廳的多國料理家庭餐，內容包含燒烤串、紅酒牛三寶、海鮮盤、義式Pizza和花壽司；還有川揚料理中餐廳「逸薈軒Yi Hui Xaun」主廚特別設計的老罈陳紹醉香雞、阿婆圈子紅燒肉(附窩窩頭)、宮保乾椒牛肉片、宋嫂鮮魚羹等精緻桌菜外帶餐，讓全家人宅在家就能輕鬆享用大餐。

不僅有商品一目了然的線上訂購平台，和逸與慕軒飯店也特別規劃多元的取餐方式，包含來店快速取餐、限定公里數內飯店免費外送和搭配計程車外送，顧客可依據所在區域選擇合適的取餐方式。

佳節送禮與居家佐餐最佳雙醬禮盒

想增加在家烹調與佐餐的變化性？COZZI Blu和逸飯店．桃園館另推出「逸薈軒Yi Hui Xuan雙醬禮盒」，循川味傳統手工製作的「古城牛肉醬」及「成都辣椒醬」，餐飲團隊耗時六個月研發，精選重慶辣椒、花椒及上等朝天椒、二荊條及開陽等食材製成，鮮麻香辣口感最適合配飯拌麵或沾醬享用，一組兩入790元，無論是送禮或自用皆合適。

最萌卡通IP限定商品療癒你的心

有著史上最萌飯店稱號的和逸飯店．台南西門館，飯店內充滿探險活寶、飛天小女警、熊熊遇見你可愛卡通圖案，而其中卡通主題房更受到親子旅客及粉絲喜愛。為了療癒大家渴望旅遊的心情，首次將卡通主題房內獨家週邊上架販售，尤其是那萌度爆表的「卡通頻道布偶」，一上架就現粉絲搶購潮；而另一個實力派商品，是與台南在地深耕60多年的「合成帆布行」聯名，以厚磅數帆布一針一線手工訂製的「聯名帆布盥洗包」每個599元，再以優惠價49元加購「卡通頻道電繡布貼組」(原價149元)，精緻圖案簡單黏貼，在家也可以發揮創意，隨心創造獨特的帆布包。

在家像在住飯店 打造居家質感生活

因疫情警戒，觀察到民眾待在家裡時間變長，渴望優化住家環境的需求，和逸與慕軒飯店精選旅客數年來的好評回饋，線上商城同步推出飯店質感居家商品最低80元起，可輕鬆選購慕軒飯店客製珊瑚絨雙層浴袍及絨布拖鞋，和逸飯店洗沐旅行組、100%純棉高磅數品牌毛巾與舒適羽絨枕，居家生活也能擁有入住飯店般的優質住宿享受，質感選物協助打造美好日常。

國泰飯店觀光事業線上商城https://shop.cathayhotel.com.tw/