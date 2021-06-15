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打槍台廠疫苗 菲律賓否認致函尋求疫苗

菲律賓目前並不採認台灣EUA標準，也無意尋求台廠疫苗

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/15 16:20
(圖／Pexels）

(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導））台媒報導菲律賓曾致函表示，有意採認台灣疫苗緊急使用授權（EUA），在當地直接開放民眾接種。菲國官方今（15）日否認這項傳言。

台灣媒體報導，台灣國產疫苗廠接獲東南亞多國洽詢，並稱菲律賓衛生部食品藥物管理局來函，表明欲採認台灣EUA標準，並開放取得認證的台廠疫苗，直接在菲國當地施打。

本日上午中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，2家國產疫苗業者都在尋找三期臨床試驗的合作國家，其中高端已證實與巴拉圭亞松森大學醫學院簽署合作備忘錄，將進行「免疫橋接」臨床實驗。至於其他國家是否採認台灣EUA標準，則要請食藥署釐清。中央社引述食藥署表示，截至今天上午11時，並未收到來函。

菲媒ABS-CBN電視網報導，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）被要求證實這項報導時，直接否認有此事。負責疫苗採購的菲國政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）也否認試圖從台灣取得更多疫苗。

加維斯表示，「我不知道有要求任何捐贈，尤其是不在我們取得菲國食藥局EUA的推薦選項內的疫苗。」菲律賓目前取得的疫苗分別來自中國、俄羅斯、英國和美國。

ABS-CBN電視網也聯繫菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III），但對方尚未就此回應。
新冠疫苗
國產疫苗
菲律賓
緊急使用授權（EUA）

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