香宮美饌到你家　經典烤鴨、海陸極品免運輕鬆享　加價一千元再享生日蛋糕與氣泡酒

在家防疫也要享米其林美食！香格里拉台北遠東國際大飯店自疫情升溫以來，週週推出療癒新菜與全民一同抗疫。連續三年獲得米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳因應再延長的三級警戒，推出升級版的「香宮到你家」系列佳餚，台北市內專人免費送到府，並加入饕客引頸期盼的香宮烤鴨、海陸豪華美饌，更可加價一千元享生日蛋糕與氣泡酒一瓶，在家慶生也有儀式感！

烤鴨經典餐每套3,880元，須於24小時前預訂，海陸餐每套4,880元至6,880元。另有自取外帶的主廚精選佳餚，單點佳餚每道225元起，還有適合小家庭的闔家餐每套1,980元起，海陸火鍋6,480元，外帶滿三千元再享九折優惠。詳洽 (02) 7700-3155。

精選美饌 香宮到你家系列

防疫三級警戒再度延長至6月28日，為滿足許多想念香宮烤鴨與經典佳餚的饕客們，特別將原本供消費者自取外帶菜單升級推出「香宮到你家」含台北市專人外送服務，美食現點現做直達餐桌！香宮最經典的烤鴨三吃現在也能直送到家，另有精緻澎湃的海鮮歡享餐、海陸豪華餐和海陸極品餐可供選擇，套餐囊括香宮經典菜色包含香辣蘆筍美國牛柳粒、薑蔥牛油波士頓龍蝦、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉等。每套價格從3,880元至6,880元。

烤鴨經典餐 3,880元

烤鴨控必點的烤鴨經典餐包含烤鴨三吃以及香蔥金銀蒜粉絲蒸鮮鮑魚、黑松露醬海鮮炒飯和蒜蓉炒食蔬，適合闔家四人分享。烤鴨三吃中的第一食是最經典的片皮鴨配捲餅，Ｑ彈的手工捲餅包上色澤油亮、皮脆肉多汁的片皮鴨和爽脆的青綠色蔥段與黃瓜絲，再沾上一點白糖與主廚特製烤鴨醬，蔚為香宮獨有吃法；第二食是蹄香生菜片鴨鬆，切丁後的鴨肉與多種蔬菜拌炒，鑊氣加上醬香，令人食指大動，再搭配新鮮生菜，滿嘴鴨香撲鼻而來；第三食為時菜豆腐鴨湯，以大火慢煮的鴨骨湯，喝起來香醇鮮美，鴨肉嫩而不柴，配上大白菜，美味又滋補養生。

海鮮歡享餐 4,880元

海鮮歡享餐包括以下六道美饌：鮮鮑魚雙棗燉雞湯、薑蔥牛油波士頓龍蝦、鳳梨彩椒咕嚕肉蝦球、XO醬野菌蘆筍炒海斑球、香宮招牌炒飯以及蒜蓉炒食蔬。其中特別推薦薑蔥牛油波士頓龍蝦，海鮮控最愛肉質Q彈鮮美的波士頓活龍蝦，龍蝦切塊後即裹上一層薄薄的牛油，接著將薑、蔥爆香後，將龍蝦下鍋煨煮。火候與時間是這道菜的美味關鍵，薑蔥提味讓活龍蝦更加鮮甜美味，適合闔家享用的海鮮極品。此外，XO醬野菌蘆筍炒海斑球也是必嘗佳餚，食材選用新鮮美味的鴻禧菇、杏鮑菇、雪白菇、海斑球及蘆筍，這道佳餚秘密武器是香宮著名的XO醬，將所有食材小火慢炒，最後加入少許蠔油提味，鮮香美味即刻上桌。

海陸豪華餐 5,880元

海陸豪華餐包含六道美饌：高湯北菇嚮螺燉雞、起司牛油焗波士頓龍蝦（兩隻）、香蔥金銀蒜蒸鮮鮑魚（四顆）、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、金柱蝦腰蛋白香炒飯以及百合彩椒田園蔬。其中香辣蘆筍美國牛柳粒是香宮何競業主廚的得意之作，曾於香港旅遊發展局舉辦的美食之最大賞中獲得牛肉組金獎。牛肉在中餐的處理十分考驗掌握火候的功力，主廚不僅火候控制得宜，鑊氣十足，精準呈現肉質外香內嫩。主廚還用特製黑胡椒焦糖腰果搭配牛肉香甜中帶點辣，豐富口感更顯層次。

此外，慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉也是何主廚的拿手絕活，此道濃肉汁澳洲和牛面是以港式的濃油醬料慢煮一個半小時，最後撒上蔥花和紅甜椒，使其看起來更是色彩鮮豔豐富，成為一道形色俱美的佳餚。而說起牛頰肉的肉質，由於遍佈透明的筋絡，造就其Q彈有嚼勁的口感，且擁有豐厚的膠原蛋白，銷魂滋味讓人忍不住一口接一口！

海陸極品餐 6,880元

這套海陸極品餐，同時滿足饕客對烤鴨與海鮮料理的想望！一共五道海陸佳餚，包含鮮鮑魚蟲草花花旗蔘燉雞湯、上湯牛油波士頓龍蝦兩隻、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、香宮烤鴨三吃和黑松露海鮮炒飯。這套海陸極品餐不但盡享前述各項套餐的經典料理，也在湯品上做出了變化。鮮鮑魚蟲草花花旗蔘燉雞湯，是一道營養價值極高的藥膳湯，花旗蔘擁有補氣養陰、清熱降火之效，蟲草花則有平喘止咳、提升記憶力，加入煨煮過的濃郁燉雞湯，是這非常時期最需要補身補氣的健康美饌！