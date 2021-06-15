史上最強星級飯店聯手出擊「府城星級滋補美食包STAY HOME．STAY FULL」

居家防疫，宅食當道！台南六大星級飯店-台南老爺行旅、台南晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、台糖長榮酒店、台南富信大飯店與台南遠東香格里拉飯店首度合作，以養生為主軸，推出自家最強明星美食，打造五十組限量「府城星級滋補美食包STAY HOME．STAY FULL」六星美味，豐盛內容包含「蒲燒鰻米糕」、「漢方養生雞煲湯」、「粵式煙燻雪花牛」、「懷舊滷豬腳」與「臘味蘿蔔糕」，三菜一湯一主食冷凍組，外加法式經典甜點「老奶奶檸檬磅蛋糕」，優惠價每組3,830元(原價4,410元)，適合四至六人享用，預購自6月10日上午十點至6月16日中午十二點止，數量有限、售完為止。

凡預定成功並完成付款者，可於6月18日至22日每日下午一點至五點，憑收據前往台南富信大飯店二樓「鼎園餐廳」自取，地址：台南市北區成功路336號。更多訂購詳情，請洽各飯店服務專線：台南老爺行旅(06)236-1680分機251、台南晶英酒店 (06) 390-3036、台南大員皇冠假日酒店(06)512-1910、台糖長榮酒店(06)337-3855、台南富信大飯店(06)222-3199。

「府城星級滋補美食包STAY HOME．STAY FULL」發起人台南老爺行旅總經理唐伯川表示：「新冠三級警戒，全島一心、相互支持！身為旅宿業者，我們除了嚴格做好各項防疫措施，為民眾提供衛生營養的三餐外帶之外，台南市觀光產業聯盟六大飯店更在48小時內創意發想，以團結相挺、以客為本，聯合推出美食便利包，方便民眾在家安心防疫並享受星級美食。」

為此，六大星級飯店集結中西大廚，以「養生」為概念，從主食到甜點、精緻且兼具均衡營養！台南老爺行旅推出台式辦桌不可或缺的「蒲燒鰻米糕」，將擁有高含量維生素A、維生素E、蛋白質與胺基酸的鰻魚，與粒粒飽滿的糯米及精選配料，乾蒸再炒，香氣十足的鮮味，口感柔潤馥郁。

台南晶英酒店則與醫藥相關學校系產學合作，將漢方藥材、豬腱肉、紅棗、甘草、乾薑等食材，悉心燉煮才成就這道湯鮮料美的粵式「漢方養生雞煲湯」，肉質軟嫩的仿土雞，湯頭回甘鮮美且充滿膠質。

每位粵菜師傅的滷水都有個獨門配方，讓菜色更加鮮美，台南大員皇冠假日酒店「粵式煙燻雪花牛」，特選豐富蛋白質的上等美國去骨牛小排，以八角、香葉等香料，由甫獲得2021亞太年度十大名菜點金獎殊榮的彩豐樓主廚袁東海以獨門醬汁慢火滷製兩小時入味，再用紅糖、烏龍茶葉等配料加以煙燻，讓雪花牛穿上金黃色外衣，肉質軟嫩多汁，煙燻茶香清郁令人食指大動。

而台糖長榮酒店的「懷舊滷豬腳」，主廚精選台糖安心豚前腿豬蹄花，並以養生的紅麴粉特別作為提味，遵循古法烹調工序，費時文火細燉悶煮到肉質軟嫩、香噴Q彈，入口皆是滿滿膠原蛋白的好滋味；台南富信大飯店於本次聯盟產品中推出其最經典明星商品「臘味蘿蔔糕」，採用大量新鮮白蘿蔔，除了大量的膳食纖維、更增加頂級香菇、金勾蝦、臘腸等高級食材，經油煎後外表香酥內部軟嫩，一次品嘗到蘿蔔鮮甜與臘味鹹香完美融合，爆香蝦米更增風味口感。

甜點則由台南遠東香格里拉飯店推出銷售排行榜第一名的「老奶奶檸檬磅蛋糕」，這款源自於南法鄉間的家常蛋糕，由主廚嚴選日本上白糖與雞蛋打發，拌入世界盃指定布爾喬亞T55麵粉，加入邦菩禮AOP發酵奶油，最後裹上西西里檸檬糖衣，增添蛋糕整體的層次口感！

「府城星級滋補美食包STAY HOME．STAY FULL」三菜一湯一主食冷凍組，外加常溫南法經典「老奶奶磅檸檬蛋糕」為餐後做個完美的結尾，優惠價每組3,830元(原價4,410元)，英文有句諺語是“When life gives you lemons, make lemonade”大意是“人生總會遇到不如意的事，但以正面轉換心念，就能把它變成好事”疫情當下，就用美食與家人一起享受寧靜的時光。