Havaianas哈瓦仕 Pride系列6月15日官網發售

每年6月全球齊聚擁抱「同志驕傲月Pride Month」,Havaianas即將在6月15日於Havaianas線上商城首發年度4款全新設計鞋款加入Pride系列中,展現對LGBTQIA+族群的承諾外,更將Pride系列產品7%淨利捐出,與ALL OUT國際平權組織合作,用行動支持LGBTQIA+族群。

Havaianas以「ALL LOVE WELCOME」首發4款全新Pride系列鞋款,以彩虹旗做為設計概念,推出TOP PRIDE ALLOVER、SLIM PRIDE、RIDE RNBW以及TOP PRIDE鞋款,將LOVE IS THE ONLY WAY(愛是唯一)、POSITIVITY(正向)、FREEDOM(自由)、LOVE(愛)與PRIDE(平權)等設計字樣印於鞋底,豐富且繽紛色彩展現對愛的堅持與自豪感,更透過鮮豔拼貼字樣鼓勵社會擁抱多元性,且同理與包容的友愛LGBTQIA+族群。

Havaians母公司Alpargatas行銷長Fernanda Romano強調:「我們希望進一步強化對LGBTQIA+族群的承諾,讓平權不僅止於一天的活動,而是每一天都能為自己感到驕傲。」Havaians今年持續用行動支持ALL OUT國際平權組織,更將TOP PRIDE ALLOVER設定為哈瓦仕常態販售款,不僅限於同志驕傲月,而是將全年度所販售的Pride系列產品7%淨利捐出,邀請大家一起解放愛的束縛。

Pride系列6月15日官網發售。

全館年中慶

消費金額滿$618,輸入midyear95享95折

消費金額滿$1618,輸入 midyear90 享9折

詳細發售店點資訊請洽Havaianas哈瓦仕台灣官網