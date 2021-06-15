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Havaianas哈瓦仕 Pride系列6月15日官網發售

響應全球「同志驕傲月Pride Month」一起解放愛的束縛

By 台灣英文新聞
2021/06/15 16:08
Havaianas哈瓦仕 Pride系列6月15日官網發售

每年6月全球齊聚擁抱「同志驕傲月Pride Month」，Havaianas即將在615日於Havaianas線上商城首發年度4款全新設計鞋款加入Pride系列中，展現對LGBTQIA+族群的承諾外，更將Pride系列產品7%淨利捐出，與ALL OUT國際平權組織合作，用行動支持LGBTQIA+族群

Havaianas以「ALL LOVE WELCOME」首發4款全新Pride系列鞋款，以彩虹旗做為設計概念，推出TOP PRIDE ALLOVERSLIM PRIDERIDE RNBW以及TOP PRIDE鞋款，將LOVE IS THE ONLY WAY（愛是唯一）、POSITIVITY（正向）、FREEDOM（自由）、LOVE（愛）與PRIDE（平權）等設計字樣印於鞋底，豐富且繽紛色彩展現對愛的堅持與自豪感，更透過鮮豔拼貼字樣鼓勵社會擁抱多元性，且同理與包容的友愛LGBTQIA+族群。

Havaians母公司Alpargatas行銷長Fernanda Romano強調：「我們希望進一步強化對LGBTQIA+族群的承諾，讓平權不僅止於一天的活動，而是每一天都能為自己感到驕傲。」Havaians今年持續用行動支持ALL OUT國際平權組織，更將TOP PRIDE ALLOVER設定為哈瓦仕常態販售款，不僅限於同志驕傲月，而是將全年度所販售的Pride系列產品7％淨利捐出，邀請大家一起解放愛的束縛

Pride系列6月15日官網發售。

全館年中慶

消費金額滿$618，輸入midyear95享95折

消費金額滿$1618，輸入 midyear90 享9折

詳細發售店點資訊請洽Havaianas哈瓦仕台灣官網

更新時間 : 2021-06-15 18:31 GMT+08:00

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