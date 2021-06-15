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第2批日本AZ疫苗17日發放　75歲以上配發量增至53%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/15 15:57
日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，已陸續配送到各縣市，並於14日或15日起進行第一階段疫苗施打。

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，已陸續配送到各縣市，並於14日或15日起進行第一階段疫苗施打。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導） 日本捐贈的124萬劑AZ疫苗今（15）日起供第一類至第六類優先對象接種， 中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，將於6月17日起，依各縣市75歲以上人口比率，進行第二次疫苗撥配，預計配送394,800劑。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（Astra Zeneca）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，自6月12日起，陸續撥配68.8萬劑至各地方政府衛生局，提供第一類至第六類優先對象(包括「第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」)接種，並於今天起接種，但因各縣市分配到的疫苗量不足，今天主要以85歲以上長輩居多數。

陳時中今天下午記者會中表示，考量這次疫苗施打速度可能稍微加快，決定及早發送後續疫苗，以利地方政府及早掌握手中配量，做出後續準備。

指揮中心說明，按照分配原則，第1批疫苗配送後，相關配送量為75歲以上人口27%，為提升前揭對象接種率，第2批疫苗配送量是以各縣市75歲以上長者人口數之26%核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市（台北市、新北市）增配10%，中高風險縣市（桃園市、台中市、基隆市、苗栗縣及彰化縣）增配5%，合計配送 385,800劑。加上前次疫苗撥配量，預估可讓全台75歲以上長者接種率至少達53%。

指揮中心指出，考量部分縣市及離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，指揮中心規劃「離島-偏遠地區擴大接種計畫」，額外撥補台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣共9,000劑疫苗，提供縣市依轄內接種需求規劃疫苗接種作業，其中連江縣撥配量將提前於6月16日配送。

指揮中心特別提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應儘速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。
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更新時間 : 2021-06-15 18:31 GMT+08:00

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