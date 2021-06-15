北約峰會落幕 秘書長：中國已成全球安全威脅

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）七大工業國(G7)會議結束後，緊接著迎來北大西洋公約組織(NATO)的峰會，而隨著歐美地區與中國的對抗氛圍逐漸增強，中國的軍事實力是否足以挑戰北約，將成為各會員國要面對的挑戰。

北約是二戰結束後由30個歐洲與北美洲國家所組成的軍事合作組織，本來目的在於對抗蘇聯建立的華沙公約組織與共產主義的擴張。蘇聯解體後，合作雖然持續，但是因為失去了主要目標，各國長期爭論預算分配的問題，甚至是組織存續的必要，而隨著中國實力的提升，這個問題或許得到了解答。

川普在執政期間曾抱怨美國在北約上投注太多資金，並質疑美國是否有保護歐洲的義務，北約的存續一度成為外界關注的要點。然而在拜登上任後，拜登重申了對北約的支持，並表示北約是美國的核心利益所在，種種「美國回歸」的跡象，獲得歐洲盟友的讚賞。

在峰會上，各國領導人達成一定程度的共識，除認知到中國正擴展其核武武器庫與不公開透明的軍事現代化進程外，中國與北約傳統對手俄國的緊密軍事關係也成為各國關注要點，會後的結論中指出，中國的國家野心與具有攻擊性的行為已對國際安全和奠基於國際法的全球系統構成威脅。

北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)警告，中國在科技與軍事實力上，已經趨近北約水平，雖然中國不是北約的敵人，各國也無意開啟新冷戰對抗的局面，不過毫無疑問的，中國崛起已經足以挑戰各國的安全而需要獲得關注。