國安納入電影審查 香港特首不認扼殺創意

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）香港日前修訂《電影檢查條例》以呼應《港區國安法》，香港行政長官（特首）林鄭月娥今（15）日否認修訂將扼殺該地創意產業的表達自由。

香港中通社報導，港府11日宣布，因應香港國安法實施，修訂《電影檢查條例》第392章，規定電影檢查員在審查之將上映電影內容時，應考慮電影內容是否有「構成危害國家安全罪行」之虞，或者有「損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現。」如有涉及，則檢查員應得出不宜上映之結論。

香港無線新聞報導，林鄭月娥出席行政會議前表示，因以往相關指引並納入國安概念，如今修訂條例跟《港區國安法》呼應，是完善制度，以免留有灰色地帶被有心人士利用。

林鄭月娥也表示，去年6月推出國安法引發民眾焦慮，需要時間溝通、釐清「所謂紅線其實是否如此容易會踩到這些紅線」，她認為不會因此扼殺香港的創意產業表達的自由。她也指出，諸如寫文章、罵特首的表達自由依舊，「就是不可犯法。」

至於類似修訂是否擴及其他制度或體制，林鄭月娥指出，檢視所有體制是持久龐大的工作。她認爲現在是時候「撥亂反正、正本清源」，任內會以此檢視現行的體制、制度、做法、法律，如有需要作出更新完善，作為行政長官責無旁貸。

此次《電影檢查條例》修訂涵蓋以下４個方面：

一、檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行或可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容。

二、當考慮整部影片及對觀眾的影響時，檢查員應顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務。

三、鑒於維護國家安全及有效防範或制止任何危害國家安全的行為或活動至為重要，檢查員可按條例第10(2)條和第10(3)條所述事項得出影片不宜上映的結論。

四、一般而言，如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，或如該影片含有條例第10(2)條所提述的事項，而整部影片及對觀眾的影響可能會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。