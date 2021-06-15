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【三級警戒以來最低】台灣6/15增132例本土、8例死

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/15 14:10
6/15國內新增132例COVID-19本土個案，另有3例境外移入；確診個案中新增8例死亡。 （中央流行疫情指揮中心直播記者會）

6/15國內新增132例COVID-19本土個案，另有3例境外移入；確診個案中新增8例死亡。 （中央流行疫情指揮中心直播記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增135例COVID-19確定病例，其中132例為本土個案，另有3例境外移入；確診個案中新增8例死亡。

【三級警戒以來最低】台灣6/15增132例本土、8例死

指揮中心表示，今日新增之132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，台南市、台中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。

【三級警戒以來最低】台灣6/15增132例本土、8例死

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月13日累計公布11,722位確診個案中，已有6,188人解除隔離，解隔離人數達確診人數52.8%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，分別為印尼、秘魯入境。

案13305為20多歲印尼籍男性，5月8日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，居家檢疫期滿及自主健康管理期滿時採檢均為陰性，6月13日因工作需求再次安排採檢，於今日確診(Ct值33)，個案在台期間並無症狀，且期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案13332、案13333分別為本國籍50多歲女性及未滿10歲男性，6月6日一同自秘魯返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，2人於6月11日出現發燒等症狀，6月14日通報衛生單位後安排採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,241例確診，分別為1,158例境外移入，12,030例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中460例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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