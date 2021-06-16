新冠肺炎疫苗接種難題 印度區域接種率差異大

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）對印度來說，14億的人口成為接種疫苗最大的挑戰，廣大的面積與各個區域不一樣的政經發展情況，也造成了接種難易度與廣度的差異，有些地方已經有超過一半的人口接種完畢，另一些則只有4%-6%的人接種疫苗。

事實上，身為疫苗生產大國，在宣布開始向外出口疫苗前，印度早在今(2021)年1月中就已經在全國替60歲以上的國民進行接種，但是在5月疫苗開始向所有18歲以上國民開放時，卻出現了疫苗供給不足的問題，第二波更為嚴重的疫情隨後在此時爆發，讓疫苗不足的狀況更為嚴重。

此時，在印度全國上下的729個區域當中，西南部的馬埃縣(Mahe)與北部的南德里縣(South Delhi)是疫苗接種的模範生，兩個區中已經有超過50%的居民接種了疫苗，而東部的南薩爾馬拉曼卡察縣(音譯，South Salmara Mankachar)與西南部的蒂魯瓦納馬萊縣 (Tiruvannamalai)則表現最差，僅有不到5%的居民接種。

雖然人口數量、基礎建設健全程度、區域經濟都和疫苗接種成功率有關，假消息與政治因素一定程度上也造成推行疫苗的困難。

馬埃縣的居民僅有3.1萬，由於醫療設施不足加上民眾對疫苗的效果存疑，地方長官Shivraj Meena召集了政治、宗教與地方耆老解釋疫苗效果，並組建了醫療工作者、護理師與教師的小組，挨家挨戶的提供諮詢、安排施打預約，成功將該區的接種率提高到53%，成為全國模範。

另一方面，東北方的南薩爾馬拉曼卡察縣因為與東部的孟加拉接壤而居住著大量穆斯林人口，該地右派的衛生廳長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）對穆斯林的敵對態度，加上確實有人因施打疫苗死亡，讓該地流傳著疫苗是用來清除穆斯林人口的謠言，該地的50萬人口中，僅有不到3%接種了疫苗。

蒂魯瓦納馬萊縣的居民Saravanan說，雖然現在政府大肆宣傳，在選舉期間所有政治人物卻閉口不談，好像選舉的時候肺炎病毒就不存在一樣，這大概也是為什麼居民一直都不認為接種疫苗很重要的原因之一。