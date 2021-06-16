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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高檢署檢察長邢泰釗昨(15日) 晚證實，最高檢察署發交剪報高端相關報導要求瞭解，因高端分公司在北巿內湖及負責人住士檢轄區，日前指示士檢分他字案偵辦，查股價波動是否涉人為炒作。

士林地檢署表示，上周已分案交由檢察官偵辦，為他字案，案由為證券交易法等，案件才剛開始，目前犯罪事實及犯罪對象不明確，調查中。

中央社引述邢泰釗指出，約兩周前，接獲最高檢察署發交案件要求瞭解，內容為高端相關報導的剪報。高檢先做初步清查動作發現高端總公司在新竹、分公司在北巿內湖、公司負責人住在士檢轄區，另外獲派駐在金管會檢察官回覆，尚無高端相關情資等，因此指示案件由士林地檢署分案偵辦。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國產疫苗廠商高端疫苗生物製劑股份有限公司15日晚間公告，已送件向衛福部食藥署申請高端COVID-19疫苗的緊急使用授權（EUA），將以取得國際認證為目標，申請執行第三期臨床試驗。

不過由於美國EUA喊停，加上高檢署指示士林地檢署調查，士檢證實已分他字案，調查是否有人員涉嫌證券交易法等弊端，衝擊今天(16日) 開盤弱勢跌停。

16日高端股價以跌停板前一檔256元開出，第2盤摜入跌停價255元。高端今天依舊為20分撮合一次的處置分盤交易，早盤以255元開出，逼近跌停板256元，成交量520張，第二盤以1028張摜壓至跌停價255元，不過跌停委買張數還有576張。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於5月30日宣布採購當時二期臨床試驗尚未解盲的高端疫苗，引發投資人疑慮，高端股價連吞6根跌停，6月8日由黑翻紅後連飆2根漲停，6月11日高端疫苗完成二期解盲拉第3根漲停，15日出現解盲後第4根漲停板，隨即快速敲開漲停，落入跌停價248元。

高端疫苗股價15日在季線及300元關卡呈現多空震盪，股價從漲停303元到跌停248元，震幅達19.96%，高低價差55元，終場上漲7.5元、以283元作收。

台灣高端疫苗股價波動事件 士林地檢署分他字案偵辦

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