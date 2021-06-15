【全台灣AZ疫苗開打】日本「宇美町」式施打法效率高•最快半小時施打150位長者　北中南醫護都愛用

高雄市高齡長輩疫苗接種15日啟動，首波是87歲以上長者，漢神巨蛋體育館等56站同步施打，醫護採「宇美町式」讓長輩排排坐好接種，快速效率。... 高雄市高齡長輩疫苗接種15日啟動，首波是87歲以上長者，漢神巨蛋體育館等56站同步施打，醫護採「宇美町式」讓長輩排排坐好接種，快速效率。圖為漢神巨蛋體育館為高齡長輩疫苗接種。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情升溫，疫苗是阻絕傳播的重要武器，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗今天起全台開打，醫院為快速接種，效仿日本「宇美町式」，開打短短半小時完成150名長者施打。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗今天(15日) 正式開打，85歲以上長者、長照機構人員及洗腎患者等族群皆是該批疫苗施打對象。

台北市

(6/14為止確診數: 3969)

開打首日，不少長者即使已預約接種，但仍然很早就到現場排隊，台大醫院將台大國際會議中心作為擴大施打作業場地，上午8時30分開打前已有很多坐輪椅的長輩及其家人在場等候，有警力協助維持秩序，院方也設計特殊動線，避免民眾通通擠在門口，現場井然有序。

新光醫院今天上午9時於士林科教館開打，副院長洪子仁接受媒體聯訪時表示，這次接種仿效「宇美町式」的病人就坐不動、醫護動接種方式，分7條動線問診、施打。開打短短半小時就施打完畢150名長者，每人平均12至13分鐘完成接種，就可至休息區觀察30分鐘。

新光醫院今天上午預計施打700名長者，下午預約人數僅200多人，洪子仁說，預估今天上午應該是此次開打人數最多時段，今天一早確實有不少長者提早到場，現場稍微擁擠，但開打半小時後，人流就恢復穩定。

台北榮總今天整天共預約598人接種，上午8時30分開打，也仿效日本「宇美町式」，台北榮總社區醫學科主任陳育群表示，民眾於北榮員工體育館「孝威館」接種，不需要進入醫療工作場域，可減少接觸避免感染，以每批安排140人接種。

台北市長柯文哲今至台北醫學大學附設醫院的接種場地信義國中視察。民眾在大太陽下排隊，說「再熱也要打」。北醫表示今天約1200人預約。

9時開打疫苗，信義國中前已有排隊人龍。不少長者由家屬陪伴或推輪椅前來。今天天氣晴朗、氣溫較高，但帶著88歲老母親來打疫苗的徐先生說，「再熱也要打」，昨天接到簡訊，今天就全副武裝，除了口罩以外也幫媽媽準備護目鏡、面罩。

信義國中接種動線，先掛號與填寫同意書，再到下一站醫師評估，最後進到隔間區接種，打完疫苗後再到觀察區休息15分鐘，沒有特殊狀況就可回家。

北醫表示，今天預約人數約1200人，會一路打到晚上，秩序良好，無突發情況。

剛打完疫苗、不願具名的一家人表示，整個流程都蠻順的，不過老人家出門耗體力、天氣又熱，接種觀察完他們就趕快去附近超商買水喝，免得長輩中暑。

新北市

(6/14為止確診數: 5714)

新北市15日進行第一階段AZ疫苗施打，對象為85歲以上長者。三重體育館接種區也採用日本「宇美町」式施打法，讓長者依序排排坐，由醫護滑動逐一施打，減少長輩移動的風險。

新北市政府表示，今天為在籍85歲以上長者施打疫苗，一早就有許多人陪同年長家人來，施打狀況良好，在多處採醫護動、長者不動的日本「宇美町」方式接種，也讓現場動線更流暢。

新北市今天展開武漢肺炎疫苗大規模施打的第一天，施打對象是新北市籍85歲以上長者，為避免長者移動及感染風險，共規劃21家醫療院所、29家衛生所，以及成立26處中大型接種站，由里長通知進行分區、分里、分時段方式施打。

衛生局表示，為疫苗接種站動線規劃上分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，並安排空間充足的留觀區。其中，三重綜合體育館就參考日本福岡縣「宇美町」方式施打。

市長侯友宜上午到場視察並慰勉醫護辛勞，現場可看到接種的長者坐在體育館內保持安全距離的座椅上，再由坐著旋轉滑輪椅的護理師迅速施打，一旁工作人員隨時補充針筒、酒精、疫苗，打完就立刻換下一人。

衛生局表示，施打流暢，1小時約可完成120人接種，效率提升8倍，也減少長者移動風險。截至11時左右，並未接獲施打後不良反應的通報。

台北慈濟醫院表示，慈濟醫院在5處慈濟靜思堂進行疫苗施打作業，大多實施移動式注射，現場護理人員蔡碧雀表示，一早就出動醫護及志工，引導民眾如何進出注射，由於長者行動不靈活，因此，從開始報到起都採移動最少方式，由醫護走動式看診後就注射。

除了移動式注射，醫護擔心家屬推輪椅帶長者來施打，可能會卡到動線，因此，慈濟醫院還另開設輪椅注射區，注射後都讓長者進行原地觀察。

現場就有高姓民眾表示，他帶89歲父親來打疫苗，在醫護動、長者不動的施打方式下，不僅效率比較高，過程也順利，至於父親打完後狀況還好，和打流感疫苗的狀況差不多；另有帶父母來注射的林先生也表示，在里長通知下來打，現場動線設計很好。

台中市

(6/14為止確診數: 174)

台中市政府14日表示，15日至17日優先為85歲以上長輩施打疫苗，64處快打站已準備就緒，有7成的快打站將採日本「宇美町式」接種法，一小時預計可完成120人接種。

台中市6月12日獲中央配發7萬劑AZ疫苗，6月15日至17日優先為85歲以上長輩施打，台中市長盧秀燕14日視察西屯區永安國小快打站，她說，64處快打站15日同步啟用，為台中市約3萬6000多名的85歲以上長輩注射疫苗，市府籌組醫護、民政、教育等團隊同仁，混合編組服務長輩。

她指出，此次注射方式採日本「宇美町式」施打法，被注射者坐在座位上不動，由醫護及工作人員移動確認身分、進行評估、施打疫苗，施打完後也在原位進行觀察，減少長輩移動風險。

盧秀燕指出，疫苗注射完會拿到「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並等待市府通知注射第二劑。

民政局長吳世瑋說明，目前各區均已完成85歲以上長者「施打疫苗通知單」投遞，並以「分里、分時段」原則通知長者分流接種，無需另外提出申請，如行動不便無法前往，可與里幹事或里長聯絡；非台中市籍的長者，可選擇向台中18家專責醫院或衛生所預約施打。

高雄市

(6/14為止確診人數: 62)

高雄市高齡長輩疫苗接種今天啟動，首波是87歲以上長者，漢神巨蛋體育館等56站同步施打，醫護採「宇美町式」讓長輩排排坐好接種，快速效率，市長陳其邁也到場關切流程及動線。

武漢肺炎疫苗大規模施打，高雄首波以87歲以上長者為對象，今天起3天設126個接種站，包括高雄巨蛋、高中職學校及社區活動中心等。上午8時許，巨蛋體育館內就有醫護及長輩陸續到達，長輩多由家人扶持或坐著輪椅前往，接種疫苗現場動線流暢。

陳其邁由衛生局長黃志中等人陪同，一早現身巨蛋關切長輩接種情形，現場也有長輩休息區及陪同家屬休息區，動線拉大，以避免群聚。

90歲的詹益秀由太太陪同接種，兩人搭乘計程車到巨蛋，隨即有工作人員協助安排休息及等候進場。88歲的陳益清由兒子陪同接種，他有高血壓病史，有一點擔心是否疫苗會有不良作用。

巨蛋體育館內共設3個施打區，每一區有8組醫護為坐定的長輩以「宇美町式」接種。上午9時起，第一區8 組醫護同步問診及疫苗接種，速度很快。

「宇美町式」是日本接種疫苗具效率的方式；接種者拉開坐距，由醫護移動為民眾施打疫苗。

現場特別提醒接種的長輩要休息觀察30分鐘才可返家，多休息多喝水，並留意是否有發燒情形，如果有狀況要通報處置。

高市獲撥8萬劑AZ疫苗，首波民眾接種對象是87歲以上長者，要以3天完成約3萬1000名接種者，預計至17 日完成施打；次波是80至86歲長者約6萬1000人、第3波是75至79歲者近7萬人。

因應長輩疫苗施打，高雄市還提供獨居、身障及重大傷病者計程車接送服務，開放接種點周邊免費停車、紅黃線開放停車。陳其邁強調長輩苗接種「求好不求快」，讓長輩安心舒適接種最重要。