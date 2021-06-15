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臺灣初夏正值黃金莓產季　含鐵量為蘋果的12.4倍

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/15 11:25
酸漿俗稱「燈籠果」或「黃金莓」。(圖片來源：<a href="https://pixabay.com/zh/users/pezibear-526143/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1391729">Pezibear</a>/<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1391729">Pixabay</a>)

酸漿俗稱「燈籠果」或「黃金莓」。(圖片來源：Pezibear/Pixabay)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）炎炎夏日正值酸漿的產季，俗稱「燈籠果」或「黃金莓」不僅營養豐富、含有多種維生素及礦物質，且低熱量，農委會臺南區農業改良場表示，每百公克酸漿果實含鉀292.6毫克，為蘋果的2.6倍，含鐵1.24毫克，為蘋果的12.4倍。

臺南場楊宏瑛場長表示，酸漿為茄科酸漿屬（Physalis）草本植物，廣泛分布在溫帶和亞熱帶地區。果實包在花萼內，外型像個燈籠，因此俗名為「燈籠果」。其中祕魯酸漿(Physalis peruviana；Cape Gooseberry)果實金黃色，又稱為「黃金莓」，是目前消費市場主流。酸漿的用途與番茄相似，可以直接食用或者製成沙拉、甜點、果醬、果凍、調味品。

臺灣初夏正值黃金莓產季　含鐵量為蘋果的12.4倍

照片由農委會提供

對於酸漿的營養價直，臺南場表示，每百公克酸漿果實含鉀292.6毫克，為蘋果的2.6倍，含鐵1.24毫克，為蘋果的12.4倍。含維生素A 720 IU為蘋果的60倍，維生素B1含量0.1毫克，為蘋果的5倍，維生素B2含量0.17毫克為蘋果的17倍，維生素B3含量0.8毫克則為蘋果16倍，維生素C含量20毫克為蘋果6.9倍，僅需食用6-8粒足可滿足維生素A、C及B3每日攝取量。

另外，酸漿含有像是多酚類及類胡蘿蔔素等多種營養素，因此從古至今都被視為民俗藥草之一種，也是國際醫學研究重點之一。臺南場鼓勵消費者選購時，應挑選果實顏色金黃，外型飽滿勻稱，外層萼片乾燥、無發霉尤佳。

臺灣早在6~70年代自南美洲引進酸漿的栽培，於中部山區種植，因為消費者認知不高，且稍費工採收，故未被大量推廣。近年來農民自日本引入優良品種，在嘉義布袋地區種植。該品種果實顆粒大，重量在14~17公克間，糖度高達14°Brix，推出後頗受好評，成為地方特色農產品。

臺灣初夏正值黃金莓產季　含鐵量為蘋果的12.4倍

照片由農委會提供

臺灣初夏正值黃金莓產季　含鐵量為蘋果的12.4倍

照片由農委會提供
農委會
酸漿
黃金果
燈籠果

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