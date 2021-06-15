台灣「金曲歌王」青峰被控違反著作權案　台北地院：罪證不足、判決無罪

109年10月第31屆金曲獎頒獎典禮，吳青峰（右）獲得歌王寶座，歌手魏如萱（左）則榮膺歌后 (中央社檔案照片) 109年10月第31屆金曲獎頒獎典禮，吳青峰（右）獲得歌王寶座，歌手魏如萱（左）則榮膺歌后 (中央社檔案照片)

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）藝人青峰 (吳青峰) 遭前經紀人林暐哲提告，檢方依違反著作權法起訴青峰等人，台北地院今天(6/15) 認定罪證不足，判決無罪，可上訴。

樂團「蘇打綠」成員青峰，遭前經紀人林暐哲控告違反「詞曲版權授權合約」，公開演唱已授權的音樂著作，林暐哲提刑事訴訟主張青峰違反著作權，台北地檢署調查後起訴，案件由台北地方法院審理。

5月11日開庭長達4小時，檢辯雙方詰問林暐哲，審判長庭末諭知全案辯論終結，訂於6月15日宣判。

中央社報導，當天林暐哲在庭上說，民國107年10月29日收到青峰寄的存證信函主張，雙方不再續約，合約關係到同年12月31 日，因不贊成，經找黃姓律師商討後，要求青峰也找律師。後來雙方相約帶律師見面，2名律師吵起來先退到門外，他單獨和青峰聊30分鐘，然後他就哭了、青峰也哭了，「雙方10多年合作關係，可以發個函就一律勾銷」、「我一毛錢也沒動，把唱片及經紀合約移轉給他的新公司，我淨身出戶，卻還要被別人講」。

林暐哲強調，108年4月曾發電子郵件跟青峰說，「一直都有你的詞曲版權授權，如果再授權給環球公司，會有問題」。不久就看到青峰在電視上公開演唱「歌頌者」，於是提告。

同年10月間，雙方在律師事務所見面，青峰大罵「當初有3個合約要解，卻只解2個，想害我被告嗎」。這2年來，因提起訴訟壓力大，不後悔提訴訟，這樣才可能把話在法庭上說清楚，請法官還公道。

青峰5月11日開庭則表示，今天林暐哲說法，強調已把唱片及經紀合約給他，但是沒有「詞曲版權授權合約」，他要如何跟唱片公司等洽談，林暐哲是惡意中傷，「提告的是他、困擾的是我」、「詞曲我創作的，卻遭搶創作，希望明察，不要再有創作者受到跟我一樣的經歷」。

青峰母親為新公司哈里坤的登記負責人，她哭著說，公司實際由兒子經營，兒子創作出來的詞曲，林暐哲用搶的，太可惡了，「被他騙了10幾年」，為這件訴訟，每天都很痛苦，請法官做主還清白。青峰母子後來更相擁哭泣。

青峰後於臉書貼文4000字提及案件始末，表示「我於理、於情都毫無虧欠，更是合理合法、仁至義盡。」