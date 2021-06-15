吳德榮估梅雨鋒面20日將重返台灣　威力恐不輸前兩波

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(15)日起至週五(18日)台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易有不定時的降雨情況；背風面的北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日高溫(36度以上)出現，要注意防曬、防中暑。

今日各地區氣溫：北部24至36度，中部24至37度，南部24至36度，東部23至36度。週六(19日)鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部，雨勢較大。

到了下週日(20日)起「梅雨滯留鋒」重返台灣附近、南北徘徊，歐洲(ECMWF)模式及美國(GFS)模式，至至下週四(24日)有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨。

吳德榮指出，模式模擬亦顯示，此波「梅雨滯留鋒」持續的時間及所帶來的降雨，都將不亞於前2波；不過，愈接近模擬的末期，理論上的「不確定性」會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。