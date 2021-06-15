全球食品價格上漲至近10年新高 恐衝擊亞洲市場

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）一場疫情造成世界大亂，而最攸關民生的食品將衝擊亞洲消費者和企業，據聯合國糧食及農業組織（FAO）這個月公布的食品價格指數，過去幾個月從小麥、植物油到糖等農產品價格，都在不斷的上漲。

綜合《日經》報導，聯合國糧食及農業組織公布的食品價格指數，追蹤肉類、乳製品、穀物、植物油和糖的價格，在5月上升至平均127.1點，連續第12個月上漲，觸及近10年以來最高點。這一數字和前年同期相比，高出40%。

主要原因包括中國從疫情中恢復，強勁的需求成為推動價格飆升的原因，貨櫃短缺、供應鏈中斷導致海運成本上升，另外則是投資者分散風險，在金融市場流動性高的情況下將投資資金流入市場，順勢提振了商品價格。亞洲食品製造商為了抵消原物料成本上漲的壓力，轉而提高產品價格。

例如，日本麵粉廠日清製粉集團（Nisshin Seifun Group）預計在7月將家庭小麥麵粉產品提高2至4%；南韓最大的連鎖麵包店Paris Baguette也在今年2月將麵包價格調升5.6%；中國在今年4月的大豆食用油價格已上漲了20%。

金英證券（Maybank Kim Eng）經濟學家蔡學敏（Chua Hak Bin）表示，食品價格上漲將阻礙並加劇亞洲從疫情中的經復甦，尤其是收入較大比例用於食品的低收入家庭和較貧窮國家，都將受到影響。另外受到疫情流行，這些國家因限於財政資源，在獲得疫苗的機會也會受限，因此將難以緩解食品價格上漲，所帶來的負面影響。