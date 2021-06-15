〈財經主筆室〉台積電除息 本週台股重頭戲

最大權值股台積電(2330) 週四將進行除息交易，無疑是本週台股重頭戲之一。尤其股價近日重新站回600元，董事會在上周又宣布2021年第1季現金配息加發至2.75元，無疑為這次的除息走勢帶來好彩頭。台積電第8次季配息能否完美填息，備受市場投資人期待，也可望正式啟動今年台股除權息行情。

台積電近年除息如此受重視，除了本身擁有百萬股東之外，最主要就是台積電目前市值高達逾15兆元，光一檔股票，就佔台股大盤比重高達29.65%。因此台積電除息表現，對台股大盤指數目前能否站穩17,000點，或者未來能不能挑戰17,709點的台股最高點，讓指數續創台股新猷，周四當天除息表現絕對是關鍵。

台積電自2019年第2季起，已連續7季現金股利維持在每股2.5元，董事會上週四(9日)核准配發2021年第1季每股現金股利2.75元，是公司採季配息後新高，除息交易日訂為9月16日，並於10月14日發放。首季股息拉高至2.75元，調升幅度為10%，估計該季股息發放規模將突破712億元，規模也將創季配息新高，對台積電本周四的除息走勢帶來利多。

該不該參加台積電除息？這是每次除息前很多投資人都會問的同樣問題。台積電自2019年第4季起改為季配息以來，總共已經配息7次，7次都順利完成填息，其中有3次是當日填息，最長是15日填息，今年3月17日的除息，在歷經13個交易日後也順利填息，次次除息都順利完成填息，當然激勵不少持股者參與除息信心。

不過，根據集保公司統計，台積電股東人數在除息前這2周卻明顯減少，總計這2週就減少了15,656人，其中又以持股不足1張的零股股東7,933人最多，持股5張以下小股東也有6,791人退場，小股東人數的減少，是否意味著小股東此次參與除息意願並不高？

市場人士分析，台積電近二週小股東人數明顯減少，主要原因應該有二，首先是台積電股價在今年3月17日除息後，雖然13個交易日後仍完成填息，但股價也從5月初開始走低，股價更一度下挫至盤中最低點的518元，一個多月來就未重回600元價位之上，近日好不容易重回600元，並創下這一個多月來新高，讓不少持股者見好見收。

其次，這二週的時間點剛好碰到台灣本士疫情邁入第三級警戒，政府要民眾減少出門，很多行業的營業都受到限制，導致百業蕭條但政府紓困又不到位，絕大部份的勞工都未獲得實質補助，為了不餓死只能四處籌錢度日或賣股變現，台積電小股東人數明顯減少，多少與本土疫情變嚴重有關。

台積電上週董事會通過今年首季每股將配發2.75元現金股息，若今年往後每季配息都維持與首季相當水準，今年每股現金股利可達11元，對股東而言的確是意外之喜。台積電的「季配息」政策，不僅滿足外資股東穩定現金流的需求，也降低一次填息的困難度，使得自改以季配息之後都能順利完成填息，市場也看好此次除息可望比照往年模式快速填息。

但台積電畢竟是市場多空指標股，對大盤表現影響甚鉅，任何訊息都會被予以正反兩面不同解釋，就以上周同步公布5月營收逾1,123億元，創歷年同期新高，今年前5月營收合計5,860億元，較去年同期增加17.1%，但仍有法人認為5月營收回升力道不如預期，所以台積電能否完美完成第8次填息，還得視法人多空對峙的結果。