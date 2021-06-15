市場靜待美國聯準會Fed利率會議　投顧：台灣股市本周恐區間震盪

圖為14日的美國紐約證交所 (美聯社) 圖為14日的美國紐約證交所 (美聯社)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）市場靜待美國聯邦準備理事會 （Fed） 利率會議，在端午節期間，美股那斯達克指數攻高，台股11日連假前收在17213.52點，漲54.3點，重返所有均線。但投顧認為，目前個股漲勢延續性不足，指數恐區間震盪。

歐股當地14日週一走勢分歧，呈現小幅漲跌。在美國聯準會本週開會之前，投資人保持觀望，這項會議可能就是否將升息以因應通膨上升透露出新線索。

本週稍後美國將發布重大經濟數據，聯邦準備理事會也將作出重大宣布。

市場靜待聯準會 （Fed） 利率會議，美債十年期殖利率揚升，在台股端午假期休市期間，美股週一14日科技股走強，四大指數漲多跌少，科技股那斯達克指數上揚104.72點，以14174.14點作收。標準普爾指數小漲7.71 點，收4255.15點。標普和那指雙雙創下新高。道瓊工業指數下則挫85.85點，收34393.75點。

台股11日連假展開前收在17213.52點，上漲54.3點，漲幅0.32%，成交值4077.67億元，加計盤後交易約4116.21億元。

中央社報導，台股近期類股快速輪動，上週週線僅上漲66.11點，法人認為，美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）召開會議前，仍以輪動格局為主。

報導引述日盛投顧指出，目前台股加權指數就技術面上，已重返所有均線，雖有利信心回穩，但目前個股漲勢延續性仍較不足，後續可能呈現指數區間震盪、個股強弱分歧的局面，且因類股輪動快速、當沖盛行，建議盤中急拉的個股勿過度追高。