〈時評〉插隊打疫苗 問題在教養，不在人性

台北市85歲以上長者開始接種武漢肺炎疫苗，16日前來 接種疫苗的民眾已較前一日減少，也未發生提早前來排 隊現象，圖為台北市國泰醫院設置在松... 台北市85歲以上長者開始接種武漢肺炎疫苗，16日前來 接種疫苗的民眾已較前一日減少，也未發生提早前來排 隊現象，圖為台北市國泰醫院設置在松菸的接種站，醫護人員為長輩注射疫苗。 (來源 中央社)

好心肝、禾馨等診所出現數以千計插隊施打疫苗之醜聞，讓日前才演練過四級兵推、長期以來又一再以SOP自豪的台北柯文哲市長臉面無光。在將一概責任推給北市衛生局一個小股長身上而引發各界的抨擊後，柯市長顯然已找不到更好的替罪羔羊；為了滅火，柯市長只好將罪魁禍首由特定個人，轉移焦點到非特定個人的「人性」！

不規規矩矩照順位打疫苗的，如有頭有臉的黃昭順、雲林張家班（含張榮味、張嘉郡父女及雲林張麗善縣長之夫張永成等）、連戰夫婦，以及推出人數不多的真志工、清潔人員、水電廚工當擋箭牌的好心肝、禾馨等診所，加加總總，最多也就那麼二、三千人吧？柯市長認為插隊打疫苗是出自「人性」，還在耐心等待通知施打的台北市五千名醫護們、各地的防疫人員們、藥師們、排在施打第四至第十順位的1480萬國人，可以「痴痴地等」，就不是出自「人性」？這是什麼柯氏邏輯？

要說的是：同樣是人，有人勇於認錯道歉、有人死不認錯道歉，天才愛因斯坦平易近人、有人離天才還有一大截卻恃才傲物，之所以如此，是有無教養的問題，與人性何干？

插隊打疫苗，講白了，跟插隊搭公車、乘捷運，基本上道理是一樣的。

事實擺在眼前，就是在交通運輸的顛峰時段，絕大多數人都還是會規規矩矩排隊，等著上公車、搭捷運，但也老是有極少數人會無視排隊的人龍，硬是要搶著先上車就座。既然不是所有人都同一副德性，可見，守不守規矩，原因不是先天的「人性」，而是後天的「教養」！

道理很簡單： 如果不守規矩、插隊打疫苗是「人性」，更無關特權不特權的，那麼，在疫苗粥少僧多的今天，人同此心、心同此理，不守規矩、插隊打疫苗的人，就應該是絕對多數而非相對少數才對！

最後，再打個比方：在台灣亟需疫苗之際，日本、美國紛紛伸出援手，中國則不但連袖手旁觀都做不到，還要對台灣伸黑手、下毒手，之所以如此，如果說問題不是在「教養」，而是在「人性」，那豈非在說：日本人、美國人的人性是本善的，中國人的人性是本惡的？

（作者為新竹教育大學退休副教授）