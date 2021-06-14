驚！CNN披露中國核電廠疑洩漏 法國廠商求援美國政府

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）美媒今（14）日披露美國政府上週評估一份關於中國廣東省台山核電廠氣體外洩的報告，持有電廠部分所有權的法國企業向美方求援，並警示有「迫在眉睫的輻射威脅」。

中央社引述CNN報導，法國原子能公司Framatome於5月底首次聯繫美國能源部，告知台山核電廠有潛在問題，於本月3日提出營運安全協助請求，正式要求允許他們分享美國技術援助以解決緊急安全事態，同時告知美國官員，該核電廠的反應爐正在外洩裂變氣體。

根據CNN取得的備忘錄，Framatome於本月8日致函能源部，要求加速審查其請求，內文提及：「現況對廠址和民眾而言是迫在眉睫的輻射威脅，」並要求美方給予緊急要求技術資料轉移和協助的許可，讓電廠恢復正常運作。

該公司在信中更指稱，中國安全當局為了避免台山核電廠關廠，放寬了該核電廠外的輻射檢測合格標準。

報導引述美國官員表示，美國認為現況對核電廠員工及中國民眾尚未構成嚴重安全威脅，然而，一家外國公司在合作的中國國營企業尚未承認問題時就單方面向美國政府求援，實屬不尋常。官員表示，倘若核電廠外洩情況持續，或問題惡化，都可能置美國於複雜之處境。

核子科學家羅費爾（Cheryl Rofer）則表示：「法國會求援，這點並不令人意外。一般而言，這種事不算特別，尤其如果他們認為所聯繫的國家能提供某種特殊協助。」

一位官員透露，美國國家安全會議（NSC）上週監控該狀況時也數召開數次會議，兩場是副主管層級，11日則有一場助理部長層級會議，由國安會議的中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）和軍備控管資深主任史都華（Mallory Stewart）主導。

美國國務院官員則表示，國務院收到6月8日的來信後，立即展開與跨部會夥伴及法國政府聯繫。 美、法政府進行討論，諮詢美國能源部專家意見，還曾聯繫中國政府。

美國政府不願就事態進行說明，然國安會議、國務院和能源部官員都堅稱，若中國民眾蒙受任何風險，美國在現行核子事故相關條約下，會被要求如實告知。

北京、廣東省當局、中國駐華府大使館，以及與Framatome共同營運台山核電廠的中國國有能源集團，均未就此問題回應。Framatome則在11日接獲CNN詢問後，當日透過聲明承認「正在支援解決中國廣東省台山核電廠的性能問題」。

其聲明提及，「據現有資料，這座核電廠正在安全參數範圍內運作。我們的團隊正與相關專家合作評估狀況並提出解決方案，以處理任何潛在問題。」然而，Framatome並未就致信美國能源部的部分進行說明。

知情人士表示，美國目前不認為這次外洩已達到「危機程度」，但承認外洩量正在增加，需要密切監控。