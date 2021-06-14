印太跨國軍演澳英「參一腳」美英澳關注台灣議題

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）澳媒今（14）日聯合揭露，澳洲巡防艦與英國航空母艦，將參與印太地區的跨國軍事演習。七大工業國集團（G7）峰會期間，美英澳三國領袖會面討論深化軍事合作時提及台灣，專家認爲此舉顯示台灣受國際重視程度提升，中國不再能任意施壓。

雪梨晨驅報與世紀報報導，澳洲巡防艦將聯同英國航空母艦（HMS Queen Elizabeth）所主導的航空母艦打擊群，參與印太地區的跨國軍事演習，並在南海展開行動，此舉預計將造成北京的不安。

澳洲國防部雖然並未透露將派遣哪些軍艦參與演習，澳洲皇家海軍司令哈蒙德少將（Rear Admiral Mark Hammond）13日已證實，澳洲皇家海軍「巴拉瑞特號」（HMAS Ballarat）和「巴拉馬塔號」（HMAS Parramatta）將與「跨區域盟國合作進行重要的海軍對海軍演練」。他表示，有兩艘紐澳軍團級巡防艦（Anzac-class frigates）已經出發，執行一項為期兩個月位於東南亞及東北亞的任務。

報導指出，本次傳出軍演合作，正值美國總統拜登（Joe Biden）推動G7各國領袖，針對中國的脅迫行為發表強力聲明，支持澳洲抵擋中國針對澳洲所發動的造成數億美元損失的貿易戰。澳洲總理莫里森（Scott Morrison），藉G7峰會之機，與拜登及英國首相強生（Boris Johnson）於12日進行三方會面。

美、英、澳領導人會面，談論三國進一步深化軍事合作，旨在聯合自由民主國家對抗阻障開放貿易的威脅。據報導，莫里森原本尋求與拜登一對一會談，然而強生加入了這場45分鐘的對談。

報導引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）分析，指強生加入談話反映出英國有意參與印太地區的對話。詹寧斯認為，此次三方會面，表明澳洲盡可能建立更多新連結的戰略正在發揮作用。

詹寧斯也指出：「他們提到了台灣，這也相當重要。我認為，這向中國傳達了非常重要的訊息，即全球民主國家都認為這（台灣）是非常重要的議題；所以，中國不再能任意向台灣施壓，並以為國際社會不會就此做出反應。」詹寧斯表示，正如同2020年初澳洲受中國貿易制裁之苦，如今已有更多國家注意到中國的侵略性。

報導也指出，由英國「伊麗莎白女王號航空母艦」所率領的打擊群目前仍在地中海，將於2到3星期內通過南海。對此寧斯表示，英軍前往南海意在展示該國科技實力，與中國對峙並非目的，而此時美國海軍核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）因支援美軍徹離阿富汗已調派到北阿拉伯海（North Arabian Sea），若台海情勢危急將缺乏美國航空母艦坐鎮。