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6/15開打！台北3萬長者疫苗接種　傍晚6點前簡訊通知時間地點

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/14 17:45
取自6/14臺北市防疫因應記者會

取自6/14臺北市防疫因應記者會

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台北市85歲以上長者15日起可接種疫苗，市長柯文哲說，截至今(14)日下午1時，已有超過3萬名長者線上預約，這些長者下午6時前會收到簡訊通知施打疫苗的時段和地點。

柯文哲於下午台北市政府防疫記者會上指出，明天就要開始打武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫苗，統計到今天下午1時，「COVID-19疫苗接種預約系統」已經有3萬890人預約，還有1萬7550個名額、54家醫療院所可以預約。

柯文哲表示，這3萬890人今天晚間6時前會接到衛生局或診所通知接種時間和地點，如果晚間6時前沒接到簡訊，就打1999詢問。

柯文哲強調，昨天已經透過民政局系統，發送紙本通知單到每名設籍在台北市長者的手上，但現在只是處理85歲以上長者的疫苗接種就搞得像「嘉年華」一樣大動員，未來繼續擴大施打，如果沒有更有效、低成本的方法，恐怕會癱瘓政府，搞得政府除了打疫苗以外的市政都無法運作，所以還是鼓勵使用線上預約系統。

柯文哲提醒，已經預約的長者就按照預約的時間去打，沒辦法預約的就按照通知單去打，但還是拜託市民朋友，今天晚上8時前都去上網預約，方便醫療院所作業、準備和安排時間，更可以避免疫苗開封後，超過有效時間而造成的浪費。

此外，柯文哲說，居住地在台北市但戶籍不在台北市的85歲以上長者，15日、16日可以打給居住地的區公所民政課，報身分證字號與姓名，公所會告知接種的時間和地點，原則上是17日下午開始打，如果預約人數超過各家醫院的名額，則改到18日早上施打。

至於長期臥床在家、無法外出的長者，則請家屬於上班時間撥打長照專線1966先登記，因一瓶疫苗開封後可供10人施打，待衛生局登錄照冊後，會再另行通知到府施打時間。

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