G7峰會落幕 結論聚焦疫苗發放與減碳措施

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）於英國康瓦耳舉辦的七大工業國家(G7)高峰會13日正式落幕，各國除承諾將展現民主國家的價值，捐贈10億劑新冠肺炎疫苗給較貧困國家外，也表示要共同對抗氣候變遷並有實質作為。

作為地主國，英國首相強森直言，全球對七大國抱有期待，希望他們可以屏除自私的國族主義並發揮外交、經濟與科學上的實質影響力，共同對抗新冠肺炎疫情以全面消滅病毒，如果年底前能夠讓疫苗普及全球，G7將功不可沒。

G7的聲明指出，藉由全球合作，他們將終結傳染病並展望未來，即刻開始提供疫苗給全球各國人民施打，並重申在2050年前達成溫室氣體淨零排放，還特意提到中國在新疆的人權問題，呼籲中國政府尊重人權。

除了疫苗以外，本次峰會也提出了多項各國同意一同進行的計畫，這包括建構預警系統以對下次健康危機做好準備、支持綠色就業計畫以減少碳排、建立供開發中國家運用的基礎建設清淨綠色基金以「更好的重建」、逐步淘汰沒有碳捕捉技術的燃煤電廠，以及募資1000億美元協助窮困國家減碳等。

作為疫情下的會議，病毒起源也成為會議中重要的議題，美國總統拜登表示，國內情報機構仍在調查當中，目前「病毒來自人類與野生動物接觸」和「病毒來自實驗室」兩派仍勢均力敵，法國總統馬克宏則強調，全球雖然需要知道病毒來源，但是這應由世界衛生組織去負責調查。

而雖然G7峰會有對氣候變遷與減碳做出承諾，強森坦承，執行面上仍缺乏具規範性的協議與明確日程表，部分環保人士則認為，雖然口號喊得很響，仍處於動機良好、實質舉措不足的階段，只能說是一次「歷史性的錯失良機」。