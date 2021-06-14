Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

G7峰會落幕 結論聚焦疫苗發放與減碳措施

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/14 16:28
G7峰會落幕 結論聚焦疫苗發放與減碳措施

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）於英國康瓦耳舉辦的七大工業國家(G7)高峰會13日正式落幕，各國除承諾將展現民主國家的價值，捐贈10億劑新冠肺炎疫苗給較貧困國家外，也表示要共同對抗氣候變遷並有實質作為。

作為地主國，英國首相強森直言，全球對七大國抱有期待，希望他們可以屏除自私的國族主義並發揮外交、經濟與科學上的實質影響力，共同對抗新冠肺炎疫情以全面消滅病毒，如果年底前能夠讓疫苗普及全球，G7將功不可沒。

G7的聲明指出，藉由全球合作，他們將終結傳染病並展望未來，即刻開始提供疫苗給全球各國人民施打，並重申在2050年前達成溫室氣體淨零排放，還特意提到中國在新疆的人權問題，呼籲中國政府尊重人權。

除了疫苗以外，本次峰會也提出了多項各國同意一同進行的計畫，這包括建構預警系統以對下次健康危機做好準備、支持綠色就業計畫以減少碳排、建立供開發中國家運用的基礎建設清淨綠色基金以「更好的重建」、逐步淘汰沒有碳捕捉技術的燃煤電廠，以及募資1000億美元協助窮困國家減碳等。

作為疫情下的會議，病毒起源也成為會議中重要的議題，美國總統拜登表示，國內情報機構仍在調查當中，目前「病毒來自人類與野生動物接觸」和「病毒來自實驗室」兩派仍勢均力敵，法國總統馬克宏則強調，全球雖然需要知道病毒來源，但是這應由世界衛生組織去負責調查。

而雖然G7峰會有對氣候變遷與減碳做出承諾，強森坦承，執行面上仍缺乏具規範性的協議與明確日程表，部分環保人士則認為，雖然口號喊得很響，仍處於動機良好、實質舉措不足的階段，只能說是一次「歷史性的錯失良機」。
G7
綠色基金

相關新聞

超好笑！英國女王持長刀切生日蛋糕　一句話幽默化解G7嚴肅氣氛　
超好笑！英國女王持長刀切生日蛋糕　一句話幽默化解G7嚴肅氣氛　
2021/06/13 16:59
美國總統日本首相G7討論台海關係　維持和平穩定支持東京奧運
美國總統日本首相G7討論台海關係　維持和平穩定支持東京奧運
2021/06/13 11:36
【拜登訪歐】川普重傷美歐關係回不去？ 拜登重中國歐盟淪次要？
【拜登訪歐】川普重傷美歐關係回不去？ 拜登重中國歐盟淪次要？
2021/06/07 19:27
WHA開議在即 美國國務卿：沒理由排除台灣
WHA開議在即 美國國務卿：沒理由排除台灣
2021/05/08 09:17
法國參院罕見一致通過挺台決議 支持重返國際組織
法國參院罕見一致通過挺台決議 支持重返國際組織
2021/05/07 11:27

更新時間 : 2021-06-14 19:51 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
【最新】台灣雄獅集團欣傳媒總監林芳怡呼吸困難送醫不治•驗PCR確診　壹電視快篩陰性355員工•2人PCR陽性
【最新】台灣雄獅集團欣傳媒總監林芳怡呼吸困難送醫不治•驗PCR確診　壹電視快篩陰性355員工•2人PCR陽性
再增26死！台灣6/12新增250例確診　指揮中心說明中　
再增26死！台灣6/12新增250例確診　指揮中心說明中　
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
台灣苗栗縣疫苗網路預約緊急喊卡　分配9000劑僅佔75歲以上人口兩成
台灣苗栗縣疫苗網路預約緊急喊卡　分配9000劑僅佔75歲以上人口兩成