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堵3+11防疫破口?　「7+7」機組員檢疫新制7/1上路　有打疫苗者放寬

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/14 16:24
指揮中心宣布，自7月1日起未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2週機組員，入境疫情第三級地區需7天居家檢疫及7天加強版自主健康管理。 (示意圖／G...

指揮中心宣布，自7月1日起未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2週機組員，入境疫情第三級地區需7天居家檢疫及7天加強版自主健康管理。 (示意圖／G...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導） 4月底爆發諾富特群聚案，緊接著5月中本土疫情擴散，機組員檢疫「3+11」被不少人視為國內疫情的破口， 今（14）日指揮中心再度修改機組員的檢疫措施，自7月1日起未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2週機組員，入境疫情第三級地區需7天居家檢疫及7天加強版自主健康管理。 指揮官陳時中也呼籲機組員盡快完成接種疫苗，「遲遲不完成的話，檢疫措施就要加得更嚴」。

指揮中心表示，為確保國籍航空機組員職場健康及維護國內防疫安全，關於國籍航空公司機組員接種COVID-19疫苗後之檢疫措施，於交通主管機關監督航空公司落實外站「零接觸」管理、機組員「機上全程防護」及返國檢疫措施下，調整說明如下：
一、重點高風險國家航線航班之返臺機組員，居家檢疫14天(結束日PCR檢驗)

二、長程航班(入境旅遊疫情第三級地區)：
1. 尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達兩週者：
6/12起，採5天居家檢疫(結束日PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理(第9、14天抗原快篩)。
7/1起，採7天居家檢疫(結束日PCR檢驗)+7天加強版自主健康管理(第14天抗原快篩)。
2. 接種1劑疫苗且滿兩週，但尚未具完整疫苗保護力：
6/12起，採3天居家檢疫(結束日PCR檢驗)+11天自主健康管理(第9、14天抗原快篩)。
7/1起，採5天居家檢疫(結束日PCR檢驗)+9加強版天自主健康管理(第9、14天抗原快篩)。
3. 完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性(每3個月監測)：採7天自主健康管理(結束日PCR陰性)。

堵3+11防疫破口?　「7+7」機組員檢疫新制7/1上路　有打疫苗者放寬

三、短程航班(當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區)：110/6/12起
1. 未完整接種疫苗達兩週及抗體檢測陰性者：採14天自主健康管理+每14天PCR監測。
2. 完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者(每3個月抗體監測)：自我健康監測+每14天PCR監測

指揮中心提醒，因病毒株變異及傳播力難以預測，具疫苗保護力的機組員於執勤時，仍應遵守民用航空局訂定之作業規範，於外站「零接觸當地人」、機上全程防護及加強手部衛生清消頻率等，以維護個人及家人防疫安全，並呼籲機組員盡快完成疫苗接種，已接種第1劑疫苗者，中央後續也將保留其第2劑疫苗，確保其能獲得疫苗保護力。
機組員檢疫
新冠肺炎
武漢肺炎

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