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印度變種發威 英國考慮延後解封時程

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By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/14 16:10
倫敦街景（美聯社圖片）

倫敦街景（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於疫苗施打進度順利，英國原定於本(6)月21日解除所有新冠肺炎的限制措施，然而因為Delta變種病毒株(印度變種)的影響，英國首相強森宣布，是否全面解封，政府內部仍在討論當中。

根據英國政府規劃的疫情處理路徑圖，只要疫苗普及程度、疫苗有效程度、感染率、新變種危害等四項指標達標，原則上一周內英國就會進入路徑圖的第四階段，屆時所有原本加諸在場地、活動上的參加人數限制都會被移除，賓客也將可以自由參加婚禮，不過政府仍可就口罩等面部遮蔽物的佩戴進行規範。

然而現階段看來狀況並不是很樂觀。

新冠肺炎的Delta變種病毒已經取代最早於英國肯特發現的Alpha變種成為全英國最常見的變種，目前英國90%的確診病患是感染這種病毒株，這種變種不僅傳染力更強，讓患者必須入院治療的可能性更是高了兩倍，這也讓一度開始回穩的確診率再度回升。

英國確診的新病例在五月初降到低於2500例，創下新低後就因為Delta變種的關係又開始增加，光是昨(13)日一天全國就有7490起新病例，相比前一周暴增了將近50%，倫敦大學學院(UCL)的Andrew Hayward教授警告，現在如果全面解封，一定會讓疫情再度死灰復燃。

雖說防疫重要，另一方面，面對逐漸躁動的民意還有低靡的經濟，英國政府也有其難處。

英國夜間產業聯合會(NTIA)指出，如果政府未能如期在21日解封，一定會對夜店、酒吧等去年3月開始就被迫關閉的夜生活產業產生災難性的後果，由於許多新人已計畫在解封後舉行婚禮，承辦婚宴的單位也坦言，如果疫情管制持續，每延後一天就會造成3.25億英鎊的損失。

除此之外，儘管許多專家贊成需重新審視解封的決定，國會內部反對延長封鎖的非正式小組「新冠肺炎復甦小組」仍宣稱，任何決定延長封鎖的決定「都是政治考量」。

該小組主席、保守黨議員哈珀(Mark Harper)說，疫苗已經足以避免嚴重須送醫的症狀，而病毒的變種會持續出現，人們必須學會與之相處，繼續封鎖不是最佳解。
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