G7疫苗捐太少 譚德塞：需要110億劑疫苗

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）七大工業國集團（G7）各國領袖日前承諾將捐增10億劑疫苗。然而國際貨幣組織（IMF）及世界衛生組織（WHO）警告G7，其承諾的疫苗數量僅為達到全球集體免疫門檻所需的11分之１。

Euronews報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於12日談話中警示，欲達到全球集體免疫門檻需110億劑疫苗，G7各國領袖人承諾的10億劑疫苗遠遠不夠。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）則於13日表示，儘管將多餘的疫苗捐助給發展中國家是很好的第一步，但仍需更多工作來幫助各國真正為其人口接種。

喬治艾娃認為，捐贈疫苗終結疫情「是一個道德上的義務，但也是經濟復甦的必要條件，」因為世界無法分裂成兩種軌道（有疫苗、無疫苗）而不產生負面影響。

譚德塞則表示，要真正終結此次疫情，目標必須要在G7明年於德國召開會議前，讓世上70%的人口接種疫苗。他表示，達到該目標「需要110億劑疫苗。」

提及疫苗的專利問題，譚德塞認為，各國暫時解除對新冠疫苗的智慧財產權保護相當重要。然而這一點在華府獲得支持，在歐洲卻並非如此。

譚德塞重申其目標，即在2021年底前，達成每個國家有30%人口接種疫苗。這也意味著，需要在６、７月接種1億劑疫苗，到９月前再接種2.5億劑疫苗。儘管G7總人口近半數已施打至少一劑疫苗，但全世界接種率不到13％，而非洲更僅有2.2％人口接種過疫苗。

IMF的經濟學家近來估算，到明年年中，為全球60％的人口接種疫苗將花費500億美元，此一目標的實現將於2025年產生9兆美元的額外經濟產出。