【雙北共140例】台灣6/14增185例本土、15死

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增185例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增15例死亡。

指揮中心表示，今日新增之185例本土病例，為83例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月28日至6月13日。個案分佈以新北市98例最多，其次為臺北市42例，基隆市14例，桃園市10例，苗栗縣7例，花蓮縣4例，彰化縣及新竹縣各3例，宜蘭縣2例，臺中市及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市45例中，37例為已知感染源、5例關聯不明、3例調查中；相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，共計為男性9位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月8日，確診日介於5月18日至6月13日，死亡日介於6月5日至6月13日。





指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月12日累計公布11,547位確診個案中，已有5,802人解除隔離，解隔離人數達確診人數50.2%。



指揮中心統計，截至目前國內累計13,106例確診，分別為1,155例境外移入，11,898例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中452例死亡。



指揮中心再次呼籲，這幾日新增確診數稍有平緩，但民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。