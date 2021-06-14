【長者打疫苗】 接種前不需停慢性病藥物 自體免疫、血小板疾病者需醫生評估

75歲以上長者明起施打疫苗，台大醫院北護分院院長黃國晉表示，接種前不需停慢性藥物，接種後多喝水、多休息。 75歲以上長者明起施打疫苗，台大醫院北護分院院長黃國晉表示，接種前不需停慢性藥物，接種後多喝水、多休息。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）75歲以上長者由明（15）日起開放施打AZ疫苗，台大醫院北護分院院長黃國晉表示，長者接種利大於弊，若有服用性病藥物者，接種前不需停藥。

日本日前捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，明日起將開放75歲以上長者施打。中央社引述黃國晉表示，老年族群若罹患新冠肺炎，重症與死亡的風險較高，且年事越高，疫苗接種後的副作用越小，因此建議無論年齡多大，皆應接種疫苗。

關於接種疫苗前的準備，黃國晉指出，不需事前服用普拿疼等止痛退燒藥，若本身規律服慢性病藥物者，不需特別停藥。需特別注意的是，若患有自體免疫或血小板疾病，可現場詢問醫師，可直接攜帶所服藥品，供醫師評估。

關於接種可能副作用，衛福部疾管署防疫醫師鄔豪欣在疾管署「COVID-19 疫苗系列專欄」撰文解析，疫苗施打可能造成局部性或全身性的副作用。局部性不良分應包括接種部位紅腫、疼痛、或接種側之腋下淋巴結腫脹等；全身性不良反應則為發燒、倦怠、頭痛、寒顫、肌肉或關節痠痛等。

鄔豪欣在文中也指出，年輕人因免疫反應較強，出現接種後局部或全身性反應的機率與嚴重程度均較年長者（如大於55歲以上）還高。此外，疫苗接種後出現不良反應是可預期的正常現象，但是否出現不良反應或不良反應嚴重程度，則「不影響疫苗保護力。」

黃國晉也表示，接種部位紅腫疼痛是最常見的接種不良反應，特別是服用「阿斯匹靈」或「抗凝血劑」的病人，較容易局部腫痛，建議病患施打疫苗後多按壓接種部位2到3分鐘。

黃國晉提醒，高齡長者接種後應當多休息、多喝水，若出現胸悶、胸痛，或者發燒、頭痛等症狀，並持續超過2天，可就醫並告知症狀與接種時間，由醫師評估後續診治。