懶人包！「孩童家庭防疫補貼」15日開放網路申請　最快18日入帳

「孩童家庭防疫補貼」補助對象為國小以下孩童及國高中身心障礙生每人新台幣1萬元，6月15日上午10時開放網路申請。 (示意圖／Getty I... 「孩童家庭防疫補貼」補助對象為國小以下孩童及國高中身心障礙生每人新台幣1萬元，6月15日上午10時開放網路申請。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為減輕防疫期間家庭經濟負擔，行政院行政院規劃發放「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人新台幣1萬元，15日上午10時開放網路申請，18日起開始入帳。

行政院為因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，父母或監護人需在家照顧孩童，為減輕家庭經濟負擔，提供國小以下孩童及國高中身心障礙學生，每1萬元之孩童家庭防疫補貼，發放對象包括國小以下孩童及嬰幼兒、109學年度就讀國中、高中及五專前三年，且具證明之身心障礙學生， 預計250萬人受惠，其中0至2歲嬰幼兒由衛生福利部直接發放。

教育部表示，「孩童家庭防疫補貼」第一階段提供透過網路及實體ATM二種管道領取，由孩童之父母或監護人其中一人領取，兩種方式都不用支付手續費；其中網路將於110年6月15日（星期二）上午10時起開放登記，實體ATM則於6月18日開放領取，二種管道的領取時間均至110年9月30日止，其方式如下：

網路申請與領取： 網路申請自6月15日上午10時開放登記 （行政院孩童家庭防疫補貼網），由孩童之父母或監護人其中一人上網登錄孩童之健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，一萬元補貼即於次一營業日直接匯入登錄的金融機構帳戶中。

因初期申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平臺上快速完成登錄，前三天(6/15-17)不開放查詢核驗結果，查詢功能將於6月18日起開放，補貼亦於該(18)日起開始入帳。

實體ATM領取：自6月18日起，孩童之父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM（全國共計1萬4,611台），插入父母或監護人之提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人之身分證號，即可領取10,000元現金。

教育部呼籲，本次「孩童家庭防疫補貼」在今年9月30日前皆可透過網路或實體ATM領取，避免不必要之移動與群聚，符合資格領取資格民眾建議可優先利用網路申請與領取，快速又便利；若利用實體ATM領取，也請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，保持社交距離。

教育部相關紓困規定、措施等詳細資訊，公告於教育部因應COVID-19（武漢肺炎）防疫紓困振興專區，提供民眾查詢。同時也提供教育部紓困專線0809-098001（免付費專線）或02-7752-3766，由專人予以說明。