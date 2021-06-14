端午前夕移民署關懷新住民　籲身體不適請儘速快篩

在端午佳節前夕，移民署北區事務大隊臺北市服務站特別以電話關懷萬華區近500位新住民。（圖/移民署) 在端午佳節前夕，移民署北區事務大隊臺北市服務站特別以電話關懷萬華區近500位新住民。（圖/移民署)

一年一度的端午節到來，卻因疫情讓遠處家人無法團聚，只能開著視訊隔空吃粽子，彼此提醒疫情期間一切小心。在佳節前夕，移民署北區事務大隊臺北市服務站特別以電話關懷萬華區近500位新住民，希望端午期間在家減少移動，若有身體不適情況，儘速快篩與就醫。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，端午連假請新住民朋友減少跨區移動，暫緩辦理聚會，而即日起外來人口實施自動延長居留期限30日措施，減少了外出洽公染疫之風險，同時為有效防範外籍移工群聚感染，請雇主及外籍移工們配合相關防疫作為，如果外籍移工有身體不適、曾與確診個案接觸之情況，請儘速通報各地移民署單位，協助查詢身分將不會收容，也不會在篩檢處所執行查處。

隨著國內疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，為宣達防疫政策，並鼓勵疑似染疫之外籍人士出面篩檢，移民署北區事務大隊臺北市服務站在端午節前夕，一一以電話關懷萬華區近500位新住民，宣導防疫措施，同時基於防疫優先，減少人流移動，針對在臺停居留效期即將到期的外來人口，實施暫緩臨櫃辦理延期措施，自動延長居留期間30日。接獲關懷電話的新住民都覺得「揪感心」，同時也回饋給臺北市服務站同仁說「你們在外上班，也要小心哦」。

來自越南的新住民小儀，在接獲關懷電話時表示現在住在確診人數較多的萬華區，再加上孩子們的學校停課，對家中的生活作息有很大的影響，為了照顧小孩，也很難出門前來辦居留延期，現在可以不用臨櫃辦理就自動延期，感覺很貼心。

來自日本的新住民小靜及丈夫表示，她曾與先生覺得身體不適，經移民署同仁提醒，配合政府政策前往醫院完成採檢，所幸篩檢結果為陰性，放下心中一塊大石頭，除感謝臺北市服務站同仁關懷外，也叮嚀仍要上班的人員小心自身安全。