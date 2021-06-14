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G7公報36年來首提台海和平　學者：反映台灣經濟實力與戰略地位

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/14 09:30
圖取自twitter.com/eucopresident

圖取自twitter.com/eucopresident

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）G7峰會聯合公報，首度表明重視台海和平穩定。學者林穎佑、舒孝煌表示，近年台灣在台海地區的重要性提升，除了自身經濟實力擁有一席之地，台灣位處重要海上交通線，在全球化時代若台海發生變化，恐影響全球經濟。

第47屆七大工業國集團（G7）領袖峰會於13日晚間在英國康瓦爾（Cornwall）圓滿落幕，會後發布聯合公報，首度強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題；這是G7前身G6自1975年成立後，36年來首度在峰會聯合公報中納入友台文字。

中央社引述中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑看法，此舉代表台海區域的安全、經濟，對於全世界來說相當重要，並藉此凸顯出台灣對全世界的重要性。

林穎佑認為，近年台灣在台海地區的重要性提升，關鍵除了台灣的經濟實力，例如半導體、晶圓產業在世界上擁有一席之地外，另外就是台灣位處重要的海上交通線。

林穎佑指出，當前有所謂「四海連動（南海、台海、東海、黃海）」說法，意指若南海、台灣、朝鮮半島及日本等處發生狀況，都會有連帶效果，尤其在全球化的經濟發展時代，若台海發生變化、可能牽一髮動全身，進而影響全球經濟；因此，在現今後疫情時代，各國都會希望台海狀況越穩定越好，以有餘力面對疫情（CVOID）這種非傳統安全威脅。

報導也引用國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌說法，中共的戰狼外交、軍機擾台已持續兩三年，此舉讓周邊國家，特別是美國、日本、韓國相當關切，加上美國近年已將重心轉向西太平洋地區，尤其在前美國總統川普任內，想將歐洲國家的力量帶入亞太地區，以此聯合各國壓制中國。

舒孝煌指出，美國總統拜登上任後的外交政策則更加細緻，除了過去川普政府強調的軍事力量，拜登政府更結合經濟、外交等多元力量壓制中國；而除了台海情勢，若中美大打貿易經濟戰，美國也更加必須與歐洲國家結盟。

更新時間 : 2021-06-14 13:27 GMT+08:00

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