【國產疫苗大哉問】疫苗保護力、採購流程、價差原因⋯⋯指揮中心解答一次看

國產疫苗保護力如何、為何與他牌有價差？指揮中心QA釋疑。（圖/中央社） 國產疫苗保護力如何、為何與他牌有價差？指揮中心QA釋疑。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）疫情指揮中心今(13日)於記者會上針對國產疫苗問題進行回覆，除解釋國產疫苗因開發技術基礎不同而有價差，也針對其他常見問題一次解答。

國產疫苗發展至今，許多民眾好奇為何國產疫苗價格高於國際四大疫苗，指揮中心發言人莊人祥今天回覆，表示國際疫苗多是mRNA或病毒載體疫苗，國產疫苗則屬蛋白質次單元疫苗，開發基礎及成本計價不同，加上國際疫苗大量生產，確實會產生價差，不過詳細採購價格依保密合約不得對外透露。

高端疫苗日前公布二期臨床試驗解盲結果，外界對於未完成二期即簽約有諸多質疑，莊人祥表示，為確保疫苗開發成功後能如期履約供貨才會再解盲前預購疫苗，且去年10月AZ疫苗也是在未通過緊急使用授權（EUA）的情況下先行採購。

針對台灣疫苗接種率遠低於國際平均，莊人祥則回應，因目前全球疫苗供不應求，台灣已向國外採購2000萬劑疫苗，預計6至8月疫苗會陸續供給，8月後供應大致不會有問題。

至於國產疫苗保護力如何，莊人祥說，後續會將一系列與AZ疫苗相比的接種後成效研究，須證明不劣於AZ疫苗，且在緊急公衛狀況下，須確認疫苗使用效益大於風險，才會核准EUA。

莊人祥也指出，在取得國際認證上，國產疫苗審查標準有經食藥署參考國際法規趨勢，後續經過嚴謹審查而制定。且國產疫苗廠商也積極規畫到其他國家進行三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

（圖/中央流行疫情指揮中心）