台灣藝人賈永婕拋磚引玉募資近億！購得330台新冠肺炎「救命神器」

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）藝人賈永婕號召企業界與演藝圈好友，捐贈330台可協助武漢肺炎病人自行進食的HFNC系統給各大醫院，價值新台幣近9千萬。

賈永婕臉書發文表示，起初是透過奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金的臉書，得知這台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）可減少重症病患插管的可能，因此期盼透過募資購買HFNC送至各大醫院。

賈永婕說明，經過與台大醫院急診室的接觸，了解到醫院真的很需要這套系統，它不但能讓不能俯臥的武漢肺炎病患得以自行進食，也能緩解第一線醫護人員的勞力與感染風險，因此她直接找到原廠廠商購買物資，同時成功尋找到企業界與演藝圈朋友一同資助。

截至13日晚間，賈永婕總計已募得330台HFNC系統，她也特別感謝幫助她最多的富邦集團董事長蔡明忠，不僅第一時間答應，更以個人名義捐贈110台，目前數量持續增加中。不少演藝圈友人也一同相挺，包含黑人范范夫妻、鍾欣凌、于美人、小S（徐熙娣）及柴智屏等。

根據中央社，光是今天早上台大醫院就收到15台HFNC系統，中午和下午則是台北榮總和亞東醫院分別收到25台及10台。賈永婕說到，醫院的副院長、醫生都說，沒看過這麼快的速度把醫療物資送到他們手裡。

(圖/賈永婕Facebook粉絲專頁)