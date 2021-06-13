超好笑！英國女王持長刀切生日蛋糕　一句話幽默化解G7嚴肅氣氛　

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）2021年七大工業國集團（G7）峰會11日於英國康瓦爾（Cornwell）登場，英國女王親自接見各國領袖，英國王室重要成員也幾乎出動，女王更展現幽默感讓在場領袖哈哈大笑。

英國主辦的G7露天招待會上，德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等領袖與女王正襟危坐或站著在戶外等待拍攝大合照，現場氣氛有點嚴肅。

正當尷尬眾人又裝沒事之際，坐在中間的95歲女王突然開金口問，「你們是不是應該要看起來一副很享受的樣子嗎？」現場笑聲四起，各國領袖紛紛笑稱「是啊，對啊」，英國首相強生更妙回，「是的！我們一直都是，儘管表面上是如此。」瞬間化解結凍氣氛。

午餐時，主辦單位精心規劃幫女王慶生，推出長方形大生日蛋糕，玩心大起的女王竟然使用較長的禮儀佩刀切蛋糕，正當掙扎切不下去時，一旁的工作人員好心提醒她有一般的刀子，女王提高音量秒回，「我知道有，但這把比較特別啊！」女王可能沒料到長刀不好用，之後是在兒媳婦卡蜜拉的幫忙下才順利切下一刀。

據 The Royal Family 推特上顯示，女王每年慶祝兩個生日：她的實際生日是 4 月 21 日，官方生日通常是六月的第二個星期六。

G7峰會將於今日劃下句點，今年七國領袖齊聚討論疫情、氣候變遷、跨國企業稅收等問題，美日也在場外會提及維持台海穩定等國際議題。



約從1:55處起可見英國女王化解現場尷尬氣氛（影/The Royal Family Youtube）



英國女王持長刀切生日蛋糕（影/The Royal Family Youtube）