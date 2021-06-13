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台灣收緊港澳居留申請　必填「是否曾宣誓效忠港澳政府」

港澳居民移民台灣難度恐增，內政部移民署新增一條件要求申請者必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/13 15:15
港澳居民申請台灣居留難度恐增，內政部移民署新增一條件要求申請者必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖擷取自移民署網頁）

港澳居民申請台灣居留難度恐增，內政部移民署新增一條件要求申請者必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖擷取自移民署網頁）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）港澳居民申請台灣居留難度恐增，內政部移民署新增一條件要求申請者必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。

自6月1日起，18歲以上香港及澳門永久居民申請在台居留，需填寫「香港澳門居民申請居留定居申報書」，該申請表針對任公職的港澳人士新增一欄位，需回答「現在或曾於香港、澳門政府任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」。

此外，舊版本只要求申請人填寫畢業後或最近十年，在港澳政府部門或私人機構任職之職務，新版本則要求改填寫「現（曾）於中國地區、香港或澳門之工作經歷」，並刪去「畢業後或最近十年」等字眼。

新版申請書引起廣泛討論，許多香港網友認為此舉代表移民台灣困難度增加，並擔憂未來是否又會增加其他條件，移民業者則說明，新變動對大部分有意移民台灣的港人不會有太大影響，只有現任或曾任公務員者必須特別注意，但也有人擔憂會有更多政府跟進成為國際趨勢。

陸委會12日回應，依香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第廿二條規定，香港或澳門居民申請在台灣地區居留，如有危害國家利益之虞者，其申請案得不予許可。針對港澳居民居留定居申請案，主管機關均依相關法規審理，而對於個案情況沒有評論。
香港
澳門
居留
移民
內政部

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