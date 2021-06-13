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【三級警戒最低確診數】台灣6/13新增174例本土確診26例死亡 新北市81例仍最高

個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市62例，桃園市16例，基隆市7例，彰化縣4例，新竹縣2例，臺中市及花蓮縣各1例。

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By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/13 14:21
(圖擷取自中央流行疫情指揮中心直播記者會)

(圖擷取自中央流行疫情指揮中心直播記者會)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增175例武漢肺炎確定病例，分別為174例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月12日。

個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市62例，桃園市16例，基隆市7例，彰化縣4例，新竹縣2例，臺中市及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市31例中，20例為已知感染源、7例關聯不明、4例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性15位、女性11位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月10日，確診日介於5月15日至6月12日，死亡日介於6月4日至6月12日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12924)，為本國籍20多歲男性，5月17日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，6月11日採檢後於今日確診。目前已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。
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確診
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