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睽違四年！美國搖滾天團魔力紅最新專輯搶先聽　致敬已故經紀人兼好友超催淚

美國搖滾天團魔力紅（Maroon 5）推出新專輯《喬迪》

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/13 11:50
Maroon 5推出新專輯《喬迪》(圖/環球西洋)  

Maroon 5推出新專輯《喬迪》(圖/環球西洋)  

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)Maroon 5睽違四年後終於在11日正式推出全新大碟《喬迪》，向已故的經紀人 Jordan Feldstein 致意。

美國搖滾天團魔力紅（Maroon 5）2019年高雄世運主場館演唱會創下秒殺完售紀錄，接連推出單曲《Memories》和《Beautiful Mistakes》等破億串流點聽，全球人氣居高不下。

音樂公司表示，Jordan Feldstein 不僅是魔力紅的前經紀人，更是和主唱亞當（Adam Levine）一起長大的好友，而他在 2017 年因心臟疾病離世後，魔力紅也推出單曲《Memories》表露滿滿的思念之情。

此次，最新專輯以經紀人名字來命名，亞當表示，隨著他的離去，我心中有一部分永遠地消逝了，我還在學習如何面對他的離去，而目前能做的就是永遠把他放在心裡，並用最好的方式榮耀他，對於將他的名字寫入樂團的歷史中，我感到很驕傲。

因為疫情過去一年都必須待在家，亞當透露，充分享受與老婆和兩個小女兒宅在一起的家庭生活，補足過去因巡演日程繁忙而無法享受的天倫之樂，「我想過幾年後回想起這段時光，除了想起那些因為疫情而帶來的壞事以外，最好的部分就是能親眼看著女兒們長大，因為這是無法重來的體驗。」

魔力紅全新大碟《喬迪》（JORDI）全台數位平台已經上架，實體預計本月底發行。

《喬迪》收聽連結：https://umg.lnk.to/M5J
最新主打歌〈Lost〉MV連結：https://youtu.be/U05fwua9-D4


（來源/Maroon 5 Facebook）


LOST（影/Youtube）
魔力紅
jordi
Maroon 5
音樂
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