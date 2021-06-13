台灣校園愛情喜劇《我吃了那男孩一整年的早餐》殺青直播！亞洲情歌王子周興哲、金鐘最佳新人李沐領銜

電影《我吃了那男孩一整年的早餐》預計2022年上映(圖/華映娛樂) 電影《我吃了那男孩一整年的早餐》預計2022年上映(圖/華映娛樂)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)校園愛情喜劇《我吃了那男孩一整年的早餐》改編Dcard故事，由亞洲情歌王子周興哲及金鐘獎的最佳新人李沐領銜主演，台灣預計2022年上映。

《我吃了那男孩一整年的早餐》改編自2015年轟動Dcard的真實愛情故事，由《16個夏天》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，亞洲創作天王周興哲首度躍上大銀幕，演出陣容加上金鐘獎最佳新人李沐、宋柏緯、何思靜等，電影已經順利在疫情爆發前殺青，但因疫情影響，他們無法和粉絲分享拍攝心情，特別選在昨天晚上（11 日）開直播和大家分享拍攝時的趣事，在雲端群聚，全程笑聲不斷。

片商表示，電影在3月底公佈開拍後，經過近2個月的拍攝，在疫情大爆發前完成，順利殺青，但因為疫情爆發後，取消了電影殺青的活動，讓不少粉絲都敲碗想知道電影的最新消息，電影公司特別在昨天晚上進行線上直播。



周興哲(圖/華映娛樂)



婁峻碩(圖/華映娛樂)

直播邀請主角周興哲、李沐、大鶴一起分享拍攝現場難忘的回憶，共同演出的宋柏緯、何思靜及婁峻碩也紛紛加入，最後導演社政哲也出現，眾人一見到直播畫面都驚呼很想念彼此，過程中大鶴臨時起意穿了高中制服出現，讓李沐和周興哲也趕忙換裝，得使這場直播更貼近電影，最高吸引萬人觀看，影星柯震東也留言。

周興哲表示，知道要和金鐘獎的最佳新人李沐一起演戲時，覺得壓力很大，但也開心能和演技出色的對手一起合作。

李沐回憶，拍攝必需在屏東的高溫中演出四季，還要穿上厚重外套演出又不能流汗，讓她覺得頗為辛苦，但最讓李沐覺得意外的是周興哲的個性其實非常活潑，很好相處。



主角線上直播(圖/華映娛樂)

此外，邀請知名插畫家繪製的電影超前導海報也揭曉，包括以天真浪漫風格詮飾現實人生的Croter，擅長將生活中的小驚喜放入作品中的羅寗與黃鼠狼 Ning&Weasel，將傳統充滿吉祥祝福的圖文融合於創作中的吉文考古，還有以略微中二的風格創作療癒暖心畫風的腋毛人和用幽默童趣的手繪線條創作的BaNAna 阿蕉，五位創作者風格各異，海報作品也充滿獨特的創意。

《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂股份有限公司、天際娛樂股份有限公司、星空飛騰國際娛樂有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司、星泰國際娛樂股份有限公司、三皇生物科技股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、得藝文創國際股份有限公司共同出品，電影預計2022年上映，更多電影資訊，請上電影官方臉書粉絲團查詢：https://reurl.cc/bzdnLX



羅寗與黃鼠狼 Ning&Weasel操刀《我吃了那男孩一整年的早餐》超前導海報(圖/華映娛樂)