居家防疫啤酒控必備 業者出奇招 在家也來「現打生啤」添小確幸

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）防疫期間全台餐廳酒吧被迫停業或僅限外帶，宅在家像「坐月子」也快滿月，該如何創造居家小確幸？有啤酒業者腦筋動得快，推出「生啤桶」讓民眾就算不出門也能隨時來杯現打生啤的消暑暢快美味。

端午節前夕本土每日新增確診案例雖較前周減少但仍不容樂觀，中央流行疫情指揮中心不斷呼籲民眾端午節不返鄉「宅在家」減少外出，許多啤酒控已在懷念現打生啤的滋味。滿足民眾宅在家的味蕾渴望，有業者近日推出「五公升」眾量桶，一桶不到台幣八百元，家樂福及小七能買得到，就可直接帶回家隨時現打現享受，暢飲新鮮生啤。

業者表示，眾量桶不需要任何機器也不占空間，桶身有隱藏式二氧化碳氣瓶加壓汲取，能製作出貨真價實的新鮮生啤；若以每杯250毫升計算，一桶可以製作出20杯新鮮生啤，已開封後還可保鮮30天，未開封的眾量桶最長可以保存八個月。

業者建議，想要有完美口感現打生啤，開封前先冷藏眾量桶於4-7度C冰箱10小時以上，以確保最佳飲用溫度，接著取出預冰的眾量桶、裝上酒桶栓並倒出大約半杯左右的泡沫棄用，隨時想喝生啤時，拿出冰好的啤酒杯，將啤酒杯擺放45度角，俐落按壓酒桶栓並注入酒液（頂層泡沫占一般杯子約1/5）即可完成一杯泡沫綿密的生啤。不過眾量桶開封後也最好持續冷藏於4-7度C環境，保持原味香氣與最佳飲用口感。



（圖片翻攝自海尼根臉書頁面）