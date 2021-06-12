衛福部食藥署首度核准•武肺居家快篩試劑進口　最快一週後抵台灣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）指揮中心日前表示將開放居家快篩，衛福部食藥署昨(11日) 首度核准居家快篩試劑專案進口，由3家業者引進2款產品，預計最快1週後到貨，食藥署也將訂定居家快篩流程，供民眾參考。

衛福部食藥署核准的居家快篩試劑產品，分別為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）」，為抗原快篩試劑；「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」與「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」為由2家醫材業者進口同樣產品，只是產品譯名不同，屬核酸檢測試劑。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧今天(12日) 表示，上述2款居家快篩產品使用方式簡易，鼻拭子往鼻孔內放置後，鼻拭子抵達鼻腔前2公分旋轉擦拭，即可完成檢驗。

林欣慧說，這2款產品與傳統核酸檢測（PCR）相比，陽性一致率皆高，其中，居家抗原快篩試劑陽性一致率約82％，居家核酸快篩試劑陽性一致率可達90％以上。

林欣慧表示，居家快篩試劑專案核准後，業者才會自國外進貨，估計至少1週後才有貨到台灣；另居家快篩試劑屬第3級醫療器材，不開放網購，必須有醫材販售執照，如藥局、藥粧店或醫材行才可販售。

中央社引述林欣慧說，在居家快篩試劑到貨前，食藥署將盡快擬訂居家快篩作業流程、如何操作居家快篩等，並對外公布。她並提醒，若居家快篩陽性，務必要到社區採檢站或醫療院所再做一次PCR檢測確認。