【各縣市施打措施整理】日本贈台灣AZ疫苗首波最快6/12開打　新北獲配8.3萬劑最多•高雄8萬居次•台北台中各7萬劑

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台北市長柯文哲臉書

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 日本捐贈台灣近124萬劑AZ疫苗，6月11日起陸續配送，將開放疫苗接種順序1至7類族群施打，其中以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）人數最多。部分縣市設立社區接種站，部分縣市則採預約方式或透過民政系統鄰里長通知前往接種。

日本贈台近124萬劑AZ疫苗，首波66萬劑陸續配發到各地，但縣市配發數量引起議論。疫情指揮中心今天(12日) 表示，六都以新北配發8.3萬劑最多，高雄8萬劑，台北與台中則配發7萬劑。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，各地疫苗供不應求。日本政府提供台灣近124萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗完成檢驗，昨(11日) 晚間起開始配送，15日前將陸續配發首波66萬劑疫苗，供各縣市接種。

針對首波疫苗各縣市分配狀況，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體電話聯訪表示，六都當中以新北市配發8.3萬劑最多，其次為高雄市8萬劑，台北與台中各7萬劑，桃園與台南各5.6萬劑。

至於外界指稱高雄市獲配超過9萬劑疫苗，莊人祥澄清，已預留4.5萬劑AZ疫苗供國軍使用，屬國軍專案，不在首波66萬劑配發數量內；而其中有1.01萬劑是給位於高雄的國軍接種，由高雄市政府代收。

莊人祥說，國軍屬於第7類接種對象，只要完成造冊與人數統計，疫苗運抵就可依照造冊接種，而國軍原本就有完整名單，又有軍醫院可接種，故速度較快。

而雙北市疫情最嚴峻，為何高雄配發疫苗數量多，莊人祥回應，AZ疫苗配發會扣除先前莫德納（Moderna）疫苗配發數量，台北市與新北市先前已分別配發1.6萬劑與9800萬劑莫德納疫苗，高雄則是扣除6800劑。

至於台北市長柯文哲稱高雄在1週前就知道疫苗要來，還質疑有「內線交易」之嫌，莊人祥說，無論配送疫苗數量多寡，高雄市很早就設定針對年齡分流接種。

莊人祥說，衛福部食藥署4日就發布訊息，指11日AZ疫苗會完成檢驗封緘，高雄市政府則在10日發通知，安排87歲以上長者到高雄漢神巨蛋接種。他強調，各地獲知疫苗訊息的時間都一樣，沒有獨厚高雄。

以下是從北到南

各縣市政府公布的施打措施：

(資料來源: 各縣市官網與中央社)

台北市

柯文哲市長12日在臉書PO文指出，這次日本捐贈的AZ疫苗，台北市配發到7萬劑，扣掉中央寄放在北市的1.2萬劑，我們有5.8萬劑可以施打。

在此向長輩們說聲抱歉，雖然中央宣布所有75歲以上的長者都可接種，但台北市75歲以上的長者有19萬，因此在這個階段，我們只能先安排85歲以上的長者、65歲以上的原民長者以及第一到第三類未接種的醫事人員、長照機構、洗腎中心等對象施打。

第一到第三類未接種的醫事人員，我們採專案處理，先造冊再到台北市聯合醫院五家分院進行；長照機構則會安排 #機動接種隊，到機構內為大家施打，今天已經開始進行！85歲以上的長者，為避免群聚與等候時間，我們採線上預約的方式，從明天早上八點開始開放預約，6/15起即可分批施打。

為了避免群聚，也減少大家奔波的辛苦，我們的施打點，共有28家醫院、12家聯合醫院門診部以及135家社區診所，分散在市區各地。 #明早八點開始的線上預約，拜託年輕人幫忙長輩上網預約。若真的不方便上網預約，我們明天會透過 #里幹事發放通知單給長者，告知注射的地點和時段，並協助安排接種。

另外有6千多位居家長照的民眾，臺北市衛生局會直接安排到宅施打，請大家不要焦急，耐心等待通知。在還沒接種之前，請戴口罩、勤洗手，注意自己的健康。

最後提醒大家，如果預約到了，一定要記得 ＃確認接種的地點，例如：預約到 萬芳醫院的，是要到 #萬芳高中 打；台北長庚醫院是到附近的 #民生國小；三軍總醫院在台北網球中心，這是為了有較大的場地，減少傳染的危險。祝福大家都能預約成功，也期待下一批疫苗，趕快到來！

台北市副市長蔡炳坤下午在北市疫情記者會表示，不能上網的長者，市府會安排到特定時段及醫院接種，28家醫院15日全天、16日上午接受預約；16日下午及17日上午這2時段，請無法上網的老人家帶健保卡來接種。家中有長輩的年輕人，也請多協助老人家。

針對長照機構住民、行動不便或身心障礙等比較需要特別服務的民眾，市府成立機動疫苗接種隊，提供到宅接種服務。

蔡炳坤也強調, 洗腎者今天 (12日) 下午就可開始接種。

新北市

新北市規劃75歲以上長者由21家合約院所、26處中大型接種站，分區、分里、分時段接種。各區公所12日會在區公所網站公告接種資訊，以85歲以上長者優先。

市長侯友宜說，除了公所網站公告，里長也會透過鄰里系統「主動」告知民眾；家中有長輩的年輕人，也請協助瞭解並轉告。

基隆市

15日起規劃85歲以上基隆市民優先施打，不需要預約，由村里長發送通知單。接獲通知的長者前往指定地點接種疫苗。

桃園市

桃園市針對81歲以上長者分3天施打，15日施打88歲以上長者，16日施打84歲以上長者，17日施打81歲以上長者，若有錯過者，17日會安排2個時段補接種。施打完81歲以上長者後，會對75歲以上長者逐步施打。

里長和里幹事14日前發放疫苗接種通知單，長者攜帶通知單、健保卡及身分證，不用預約，到指定的接種站就可接種，若沒有戶籍，里長、里幹事簽名就可以就近接種。

新竹市

14日起優先為80歲以上長者施打疫苗，免登記、免預約，由市府造冊登記、安排時間及地點。

12日起里鄰長會發放「通知書」到長輩家中，依通知的場次攜帶身分證、健保卡前往接種。若戶籍不在新竹市，但有居住事實，請聯繫鄰里長由公所協助造冊。行動不便長輩可免費預約疫苗計程車或復康巴士。長期臥床、無法行動的長者可通報里鄰長協助，社會處會安排到府施打。

新竹縣

第一梯次優先施打為87歲以上年長者（原住民長輩77歲以上），連同機構的長輩約6600人，將由各鄉鎮市公所造冊，再由衛生單位發送通知單。長者接獲通知單，依註明的時間及地點前往接種，若戶籍不在新竹縣，但有居住事實者，也可施打。行動不便的長者，由村里幹事安排交通工具載送長者前往施打地點。

苗栗縣

第一階段施打對象為85歲以上長者及75歲以上原住民，由衛生所負責施打，15日起在全縣18鄕鎭市開打，將透過村里長造冊並通知施打時間及地點，不用預約。接獲通知單的長者，攜帶健保卡、身分證前往接種。

台中市

第一波施打對象為85歲以上長者，由各區造冊及發送「施打疫苗通知單」，15日起安排施打，無需提出申請。

收到通知單的長者，攜帶通知單、雙證件、填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），依標註的時間、地點，前往快打站接種疫苗。

若長者行動不便無法前往，需特殊協助，可與鄰長聯絡；若非台中市籍的長者想要施打，可與衛生所或合約醫療院所預約。

彰化縣

6月11日至13日上午8時至12時開放預約，民眾可致電27家衛生所，每通電話限預約2人，必須為配偶或直系親屬。另彰化縣25家醫院及58家診所等合約院所，可採電話或網站預約，不限彰化縣籍。詳細預約聯絡方式點這裡。

南投縣

南投縣獲中央分配18,000劑疫苗, 6/15開放電話預約 、6/16開始接種

「南投縣AZ疫苗接種計畫」(超連結包括各鄉鎮市疫苗接種機構地點、時間等相關資訊)

※#第1至5類(6,696劑)：各鄉鎮衛生所將依據各機構單位提供之名冊依序進行接種，由衛生所進行聯繫

※#第6類(11,304劑):#75歲以上長者、#65歲以上具原住民身分者

(1)接種對象: 75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者。

(2)預約時間：6月15日上午 9時起至額滿為止。(#各接種服務機構同步開放電話預約，每通電話限預約2人，不接受現場掛號)

(3)接種時間：6月16日上午9時起開始接種至疫苗用罄為止。

(4)攜帶證件：健保卡、身分證。

(5)請依照合約醫療機構指定報到時間準時前往，避免人潮擁擠。

雲林縣

雲林縣針對高齡長者接種策略，是依戶政系統造冊，行政區規劃接種場次後，由村里幹事通知民眾，民眾依通知單前往接種，村里幹事則會協助獨居或行動不便者接種。

種順序分3梯次，第1梯次為85歲以上，約1萬7503人；第2梯次為80至84歲，約2萬104人；第3梯次為75至79歲，約2萬2060人。

嘉義市

首波疫苗施打對象為85歲以上嘉義市民，啟用大型場館港坪體育館作為快打站，由區公所里幹事、里長協助報名。

嘉義縣

嘉義縣優先提供85歲以上高齡長者接種，透過戶政系統資料，由村里長逐一進行調查，再由衛生所通知接種。

接種順序分為3波，第一波為85歲以上，約1萬4723人；第二波為80至84歲，約1萬5667人、第三波為75至79歲，約1萬6564人。

台南市

台南市長者由區公所或里幹事通知，可就近至衛生所、診所接種。首波施打時間6月15日至20日，對象為年滿85歲以上（民國25年12月31前出生）、75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分（民國35年12月31日前出生）等民眾；其他75歲以上民眾及65歲以上原住民接種時間待下波公布。

疫苗來了今天就打

病毒不等人，保護市民不能等，市府已收到中央配發的日本AZ疫苗56000劑，依照市府擬定的施打計畫開始執行。

6月12至14日，會依照疫苗接種順序，施打第一類到第五類的優先對象，原訂85歲以上老人的施打計畫由六月15日起，市民朋友 #不用預約、#不用排隊，由 #區公所主動通知施打時間及地點，行動不便者還有 #安心接送 及 #到府施打 的方案

（注意：安心接送、到府施打需要先行預約，而自行前往施打者不用預約哦！請撥打06-2880108，或洽各地區公所）

高雄市

高齡長輩接種時程分3波，首波6月15日至17日，對象是87歲以上高齡長輩（民國23年12月31日以前出生）。第2波暫定6月18日至22日（視疫苗撥補狀況通知），對象是80至86歲（民國24年1月1日至30年12月31日出生）。第3波暫定6月23日起（視疫苗撥補狀況通知），對象是75至79歲（民國31年1月1日至35年12月31日出生）。

接獲通知單的長者依通知書順序前往接種，不用預約；若沒接到通知書，或戶籍在外縣市但居住在高雄的長者，可直接聯繫區公所。(市長陳其邁臉書)

屏東縣

屏東分配到2.9萬劑疫苗。以85歲以上長者優先施打，接到村里長或村里幹事通知後可前往接種，不用預約。

屏東長者施打梯次：

6/15-6/17第一階段：滿85歲長輩(約15,000人)

6/18-6/20第二階段：80-84歲長輩(約19,000人)

後續視中央疫苗撥補狀況：持續開放75歲以上長輩(原住民65歲以上)

【屏東AZ疫苗6/15啟動施打，資訊Q&A一次看！】

宜蘭縣

88歲以上宜蘭縣長者優先施打，15日起各鄉鎮村里幹事會將「施打疫苗通知單」發送至長者家中，並依照身分證尾數後兩碼，決定施打日期與時段，分5天（16、17、18、21、22日）施打完畢。施打地點除了宜蘭市與羅東鎮的長者於溪北接種中心（宜蘭運動公園體育館）、溪南接種中心（羅東文化工場），其餘於居住地衛生所接種。

花蓮縣

6/15上午8點開放預約75歲以上及65歲以上原住民預約施打COVID-19疫苗!

~依照花蓮市衛生局官網公告

本所預約時間更改為6/15（二）早上8點起

僅開放 ▶️75歲以上長者+65歲以上原住民族長者◀️

預約COVID-19疫苗接種登記

其他身分不接受預約

等到疫苗配發本所後

會再依預約先後順序電話通知施打時間

預約電話: 請洽038-246051 有專人服務（請於上班時間撥打）

剛開放預約人數眾多，電話線路繁忙，請見諒！

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網路辦理預約網址如下：（請勿重複預約）

（目前關閉中，6/15後會重新開放）

預約網址 https://forms.gle/dtSpwdmJgDGBndTq9

台東縣

縣府規劃在台東市慈濟台東靜思堂、縣立體育館設置疫苗接種站，其餘15鄉鎮在各鄉鎮衛生所施打，並委請各鄉鎮市長及村里長們協助，針對縣內75歲以上長者（含65歲以上原住民長者）進行施打意願調查，造冊掌握施打意願，採取電話預約，預約時間13日和14日，上午8時至下午5時，15日統一開打。

澎湖縣

日本捐贈的AZ疫苗預計15日抵達澎湖，中央分配澎湖1萬2千3百劑AZ疫苗。衛生局發函各鄉市公所協請村里辦公室造冊，75歲以上長者可按規劃時間持健保卡至社區接種站施打。其他符合條件的民眾可利用電話向衛生所、部立澎湖醫院預約，由院所依序通知安排注射。(縣長賴峰偉臉書)

金門縣

75歲以上長者、65歲以上具原住民身分長者採電話掛號「預約制」，金門醫院則可使用網路掛號預約。疫苗接種合約院所包含社區大型接種站、金門醫院院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家內心情診所。

連江縣

（待公布）(縣長劉增應臉書)