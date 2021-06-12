124萬劑日本AZ疫苗開打！台灣同時開放5大族群優先接種

指揮中心今（12）日公布，將同時開放五大族群優先接種日本124萬劑疫苗。（圖：美聯社） 指揮中心今（12）日公布，將同時開放五大族群優先接種日本124萬劑疫苗。（圖：美聯社）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）指揮中心今（12）日公布，將同時開放五大族群優先接種日本124萬劑疫苗。

日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，已於11日完成檢驗封緘，中央流行疫情指揮中心宣布，晚間即可配送50多萬劑，首波共計配送66萬劑AZ疫苗，各縣市政府可自行決定接種時間，最快今天即可開打，高雄市已率先於今日下午施打，新竹市則為14日居第二快，其他縣市預計於15日起開放接種。

指揮中心今(12)日公布五大類施打對象，並將同時開放：一、第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者，維持醫療及防疫量能與高風險工作者，二、住宿式長照機構工作人員及住民，三、洗腎患者，四、75歲以上長者，五、已公費接種第一劑疫苗且間隔10-12週後，需接種第二劑者。

洗腎患者接種疫苗將由執行洗腎的醫療院所執行，不限於合約院所；75歲長者部分，民國35年12月31日（含）以前出生的民眾；具原住民身份則為民國45年12月31日（含）前出生。

指揮官陳時中表示，這五類族群同時開放後，第二批疫苗會依施打進度配發，首批以離島的75歲長者配發比例較高，至少9成的目標群，因為離島醫療資源較不足，所以一次配發較多。

指揮中心公布3種接種方式為，一、地方政府分流針對目標群施打，二、網站公布接種計劃，三、提供民眾諮詢專線。



（圖/指揮中心）