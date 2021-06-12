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【更新】台灣防疫破口是萬華？ 北市副市長黃珊珊怒：竟有政府這樣對待自己人民?! 請石崇良向萬華人道歉!

▲黃珊珊11日晚在臉書po文要求: 請石崇良向萬華人道歉！請開放3+11的人向雙北市民道歉!▲柯文哲12日在疫情記者會中表示, 萬華的存在有相當歷史, 武漢肺炎病毒也不是從天而降, 突然落在萬華區! ▲柯文哲還說, 現在疫情嚴峻, 先做好該做的事, 不要急著推卸責任!

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/12 16:08
衛福部次長石崇良今年5月檔案照片（中央社）

衛福部次長石崇良今年5月檔案照片（中央社）

延伸閱讀: 【各縣市施打措施整理】日本贈台灣AZ疫苗首波最快6/12開打　新北獲配8.3萬劑最多•高雄8萬居次•台北台中各7萬劑

更新時間: 2021-06-12 16:06

首次發稿: 2021-06-12 15:45

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)柯文哲市長今天（12日) 下午在北市疫情記者會上, 被問及石崇良事件時表示, 以他跟石崇良熟識的程度, 石崇良自己現在應該發現失言了, 如果還沒發現, 柯文哲說以兩人過去在台大工作的經驗, 會把病歷砸向石崇良!

柯文哲表示, 萬華的存在有相當歷史, 武漢肺炎 (新冠肺炎, covid19) 病毒也不是從天而降, 突然落在萬華區! 柯文哲說, 現在疫情嚴峻, 先做好該做的事, 不要急著推卸責任!

針對石崇良失言事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(12日) 下午在疫情記者會中以不點名的方式間接表示，防疫團隊有些人員發言「難免有一些話講得不夠精確」，他強調，如果這些發言讓任何人感到受傷，指揮中心都必須表達歉意。

首次發稿: 2021-06-12 15:45

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 國民黨立委羅明才，11日在立院質詢時提問「究竟破口是在哪裡？」衛福部次長石崇良數度強調，是在萬華；對此，台北市副市長黃珊珊晚間在臉書指出，竟然有這樣對待自己人民的政府，請石崇良次長向萬華人道歉!

竟然有這樣對待自己人民的政府，請石崇良次長向萬華人道歉

今天中央的官員竟然說防疫的破口就是萬華，但是萬華的病毒是哪一個破口來的？

他們以為大家都忘記華航機師還有諾富特旅館了嗎？忘記了是哪一個人開放機師居家檢疫規範變成3+11了嗎?

萬華的病毒不是台灣本土病毒株，而是英國變種株，萬華是破口嗎?

萬華，是這場疫災的最大受災戶，我們只能每天一起努力防疫，除了面對一般人的歧視眼光，要面對病毒，竟然還要面對比病毒更毒的口水與人心，而這一切竟然來自中央政府的防疫主管官員。

請石崇良向萬華人道歉！請開放3+11的人向雙北市民道歉!

(黃珊珊臉書)

台灣防疫的破口是萬華？ 北市副市長黃珊珊怒：竟有政府這樣對待自己人民! 請石崇良向萬華人道歉!
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